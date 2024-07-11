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Ekonomi

Türkiye’nin gücüne güç kattı

Global piyasada rekabete hazırlamak için Güney Kore’nin en büyük enerji firması XKoren’i satın alan Hasan Kaytan bir yılda büyük atılım yaptı. Bir yılda büyük atılım yapan firma, Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında 342’nci sıradan 140’ıncı sıraya yükseldi.

17:08 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
XKoren Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan
XKoren Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan

Fortune 500’ün Türkiye’nin en büyük firmalarını açıkladığı listede Türk İş İnsanı Hasan Kaytan’ın firması XKoren Electric de yer aldı. Cumhuriyetin 100. yılında 50 milyon Euro ile alınarak “yerli ve milli” kimlik kazandırılan XKoren bir yılda tam 202 sıra birden sıçrayarak Türkiye’nin en büyük 140’ıncı firması oldu.


YATIRIM DEVAM EDECEK

Enerji sektöründe alçak gerilim şalt grubu elektrik ürünleri üreten firma, kendisine hedef olarak dünya ligini seçti. Global ölçekte rekabete hazırlandıklarını duyuran Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan,
“Milli kaynaklarımızı kullanarak teknolojimizi geliştirdik, dışa bağımlılığımızı azalttık. Ülke ekonomimize duyduğumuz güven ile yatırımlara devam edecek, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen elektrik ürünleri üreticilerinden biri olma yolunda adımlar atacağız”
dedi.

GLOBAL PAZARDAKİ KONUM GÜÇLENECEK

Cumhuriyet’in 100. Yılında anlamlı bir adım attıklarını vurgulayan Kaytan,
“Stratejik vizyonla belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerledik. Teknolojiye yatırım yaptık. Bu süreçte, milli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hem kendi teknolojimizi geliştirdik hem de dışa bağımlılığımızı azalttık. Yerli üretim ve yatırımlarımız bizi motive ediyor ve ülke ekonomisine olan güvenimizle büyümeye devam ediyoruz. Gelecek için büyük hedeflerimiz var. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarına odaklanarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki konularında liderlik rolümüzü güçlendirecek adımlar atacağız. Ayrıca, global pazardaki rekabetçi konumumuzu daha da güçlendirerek, şirketimizin değerini artırmayı hedefliyoruz” d
iye konuştu.


#Xkoren Electric
#Hasan Kaytan
#iş dünyası
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