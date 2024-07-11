Türkiye’nin gücüne güç kattı

“Stratejik vizyonla belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerledik. Teknolojiye yatırım yaptık. Bu süreçte, milli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hem kendi teknolojimizi geliştirdik hem de dışa bağımlılığımızı azalttık. Yerli üretim ve yatırımlarımız bizi motive ediyor ve ülke ekonomisine olan güvenimizle büyümeye devam ediyoruz. Gelecek için büyük hedeflerimiz var. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarına odaklanarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki konularında liderlik rolümüzü güçlendirecek adımlar atacağız. Ayrıca, global pazardaki rekabetçi konumumuzu daha da güçlendirerek, şirketimizin değerini artırmayı hedefliyoruz” d