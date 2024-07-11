Türkiye’nin gücüne güç kattı

XKoren Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan
Fortune 500’ün Türkiye’nin en büyük firmalarını açıkladığı listede Türk İş İnsanı Hasan Kaytan’ın firması XKoren Electric de yer aldı. Cumhuriyetin 100. yılında 50 milyon Euro ile alınarak “yerli ve milli” kimlik kazandırılan XKoren bir yılda tam 202 sıra birden sıçrayarak Türkiye’nin en büyük 140’ıncı firması oldu.
YATIRIM DEVAM EDECEK
YATIRIM DEVAM EDECEK
Enerji sektöründe alçak gerilim şalt grubu elektrik ürünleri üreten firma, kendisine hedef olarak dünya ligini seçti. Global ölçekte rekabete hazırlandıklarını duyuran Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan,
“Milli kaynaklarımızı kullanarak teknolojimizi geliştirdik, dışa bağımlılığımızı azalttık. Ülke ekonomimize duyduğumuz güven ile yatırımlara devam edecek, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen elektrik ürünleri üreticilerinden biri olma yolunda adımlar atacağız”
dedi.
GLOBAL PAZARDAKİ KONUM GÜÇLENECEK
GLOBAL PAZARDAKİ KONUM GÜÇLENECEK
Cumhuriyet’in 100. Yılında anlamlı bir adım attıklarını vurgulayan Kaytan,
“Stratejik vizyonla belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerledik. Teknolojiye yatırım yaptık. Bu süreçte, milli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hem kendi teknolojimizi geliştirdik hem de dışa bağımlılığımızı azalttık. Yerli üretim ve yatırımlarımız bizi motive ediyor ve ülke ekonomisine olan güvenimizle büyümeye devam ediyoruz. Gelecek için büyük hedeflerimiz var. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarına odaklanarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki konularında liderlik rolümüzü güçlendirecek adımlar atacağız. Ayrıca, global pazardaki rekabetçi konumumuzu daha da güçlendirerek, şirketimizin değerini artırmayı hedefliyoruz” d
iye konuştu.
#Xkoren Electric
#Hasan Kaytan
#iş dünyası
2 saat önce