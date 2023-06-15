Türkiye'nin ilk bungalov mahallesi Kırklareli'nde kuruluyor

Yeşil Vadi, Yeşil Mahalle Projesi'ni dün İstanbul’da düzenlenen lansmanla basına ve sektör temsilcilerine tanıttı. Ön taleple birlikte büyük ilgi görmeye başlayan Yeşil Mahalle’deki bungalovların yüzde 35’i şimdiden sahiplerini buldu. 3 etap halinde olan projenin 1. etabı 2024'te teslim edilecek. Emlak, inşaat alanlarında faaliyet gösteren ve özel projelere imza atan Yeşil Vadi, Kırklareli’nde Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi projesine imza atıyor.

168 ADET EV

Yeşil Mahalle Projesi'nin detaylarını paylaşan Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, “Yeşil Mahalle projemiz, Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi olma özelliğine sahip. Bu proje, her kesimden insanın özlemini duyduğu doğal yaşamın ilk adresi olacak. Burada yaşayacak sakinlerimiz, eşsiz bir doğa içerisinde şehrin gürültü ve stresinden uzak kalmanın mutluluğunu yaşayacak. Projemizde, 59 ve 89 metrekarelere sahip 168 bungalov yer alıyor” dedi. Orhan, Yeşil Mahalle’nin, lokasyon itibarıyla yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Pandemi, deprem derken birkaç yıldır vatandaşların Trakya bölgesine ilgisi arttı. Yatırım noktasında son yıllarda bu bölgede inanılmaz bir talep oluştu. Biz de bu talep doğrultusunda Tekirdağ-Şarköy’de çok özel bir proje geliştirdik. Denize sıfır, önü kapanmayan 70 villadan oluşacak bu butik projemizi de yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A YAKIN KONUMDA

Kırklareli’nin Yıldız Dağları’yla çevrili Elmacık köyüne komşu lokasyonda faaliyete geçen proje, İstanbul’a sadece 120 dakikalık mesafede yer alıyor. Sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çeken, iki farklı tasarıma sahip bungalov evlerin yer aldığı Yeşil Mahalle’de site sakinleri, 250-300 metrekare büyüklüğe sahip alanlarda kendi sebze-meyvesini yetiştirebilecek. Hayata geçirdikleri projelere yatırım yapan vatandaşların önemli kazançlar elde ettiğini ve yoğun talep sebebiyle Trakya’da fiyatların yükseldiğini belirten Rafet Orhan, “Bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale’yi kapsayan Trakya Bölgesi’nde önemli yatırımlar yaptık ve bunu sürdürüyoruz. Bu bölge yatırımcısına daima kazandırıyor. Gelen yoğun talep üzerine şimdi de orta gelirli vatandaşlarımız için Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yeni arsa projemiz için düğmeye bastık” açıklamasında bulundu.



