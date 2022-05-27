Ekonomi Türkiyenin ilk milli helikopter motorunun yıl sonunda Gökbeye takılması bekleniyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye’nin ilk milli helikopter motorunun yıl sonunda Gökbey’e takılması bekleniyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün yıl sonuna kadar Gökbey helikopterine takılması için TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’ten söz aldı.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin ilk milli helikopter motorunun yıl sonunda Gökbey’e takılması bekleniyor
Gökbey

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te TEI TUSAŞ Motor Sanayi standını ziyaret etti. Demir, Türkiye’nin ilk yerli helikopteri Gökbey’e güç verecek TEI-TS1400 motorunu yıl sonuna kadar takmak için söz aldıklarını belirterek, “Şimdi arkadaştan alıyoruz. Gökbey’e ne zaman takacağız diye söz aldık şu anda. Tarih yazacağız şimdi" dedi. Demir, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’e dönerek, "İmzalayalım mı hocam?" diye sordu. Kotil ise "Olur, yıl sonu" şeklinde karşılık verdi. Demir, "Gökbey’e yerli motoru koyacağız. Uçurmakla ilgili biraz sertifikasyon sorunları var, Temel Hocam biz uçacağız dedi” şeklinde konuştu. Kotil de TEI TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile yerli motorun yıl sonuna kadar Gökbey’e takılması için el sıkıştı.

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“Türkiye’nin de Azerbaycan’ın da dünya üzerinde hak ettiği yere gelmesini sağlamak istiyoruz”

TEKNOFEST’e Azerbaycan’da ilgilinin iyi olduğu kaydeden Demir, “İlgi, heyecan gayet iyi. Heyecanı kanalize etmek, ürünlere dönüştürmek, gençlerimizin bu hevesini, proje meraklılarını sürekli projelerle canlı tutmak önemli. Burada da tabi bütün şirketlerimize, bizlere önemli görevler düşüyor. Arkadaşlarımız da, bizler de inşallah elimizden gelen yapacağız. Çünkü, bu enerji gelecek için bizlere büyük umutlar veriyor. Kimsenin umudunu kırmak değil, umutları daha canlı yapmak ve ürüne dönüştürmek Türkiye’nin de Azerbaycan’ın da dünya üzerinde hak ettiği yere gelmesini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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