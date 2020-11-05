Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türkiyenin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor

Savunma sanayine yönelik üretimleriyle dikkat çeken Antalya merkezli Ares Tersanesi, Ankara merkezli Meteksan savunma firmasının birlikte ürettikleri Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA,) aralık ayında denize indiriliyor. İlk SİDA'nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor.
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor.

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma'nın, birkaç yıldır devam eden araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri neticesinde İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında, Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi aralık ayında tamamlanacak olan SİDA, ULAQ serisinin ilk platformu olacak.

Nerelerde kullanılabilecek?

400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Atış testleri yapılacak

Tasarım çalışmaları ağustos ayında sona eren ve yapısal üretimi tamamlanan prototip botun donatım faaliyetleri sonrasında Aralık 2020'de denize indirilmesi planlanıyor. İlk SİDA'nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı: 2021'de göreve başlayacak
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı: 2021'de göreve başlayacak


Yapay zeka kullanılacak


SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming (parazit bozma) gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. SİDA uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın yanı sıra, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'nın teknik özellikleri neler?
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'nın teknik özellikleri neler?


  • İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve üretim hattındaki prototip SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.

Yerli ve milli savunma firmaları 'SAHA'ya çıkıyor: Pek çok yerli ürün ilk kez sergilenecek
EKONOMİ
Yerli ve milli savunma firmaları 'SAHA'ya çıkıyor: Pek çok yerli ürün ilk kez sergilenecek

İlk insansız muharip deniz aracı


ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, “Birkaç yıl önce kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek üzere yaptığımız emek yoğun çalışmalar ve yatırımlar neticesinde, İDA alanında, ilk insansız milli muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirmekten duyduğumuz gurur ve mutluluk tarifsiz. Bu başarı ve gurura, her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimizi ön planda tutarak tamamıyla öz sermaye yatırımlarımızla ulaştık" dedi.

Milli İHA'lara yenilikçi haberleşme sistemi
EKONOMİ
Milli İHA'lara yenilikçi haberleşme sistemi

ULAQ ismi nereden geliyor?

Üretimin aralık ayında tamamlanacağını belirten Alanç, “SİDA projesini, ULAQ serisinin ilk platformu olarak yüce Türk milletinin bilgilerine sunuyoruz. Kadim Türk kültürümüzde Orta Asya'dan itibaren devleti her alanda temsil eden ve sahip olduğu tüm özelliklerle kendilerine hayran bırakan devlet görevlisi elçilere verilen isimdir ULAQ. ULAQ'lar zeka ve tecrübelerinin yanında savaşçılıkları ile de ön plana çıkmışlardır. Geliştirdiğimiz insansız deniz araçları da bu anlamda ismiyle müsemmadır" diye konuştu.

Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
EKONOMİ
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi

"Büyük gurur duyuyoruz"

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatan savunmasının, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölge korunmasının ne kadar elzem olduğunu son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerle bir kez daha anlıyoruz. Meteksan Savunma olarak uzun yıllardır haberleşme ve sensör sistemleri alanında elde ettiğimiz teknolojik bilgi birikimini insansız deniz araçları için değerlendirmekten, ARES Tersanesi ile birlikte bugün sizlere Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracını sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu platformun üzerinde yer alacak kritik elektronik sistemleri tasarlarken maksimum yerli katkı oranını gözettiğimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçlarını bütünüyle dikkate aldığımızı belirtmek isterim. ULAQ ülkemize, mavi vatana, silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun" dedi.

Abone Ol Google News
Her birine10ar milyon TLlik ceza

Her birine
10'ar milyon TL'lik ceza

​TikTok'un 126 şehirde ofisi var Türkiye'de yok.
Denize gömülen servet

Denize gömülen servet

İzmir depreminin ardından deniz altındaki enkaz kaldırılıyor.
Ruhani danışmanı Trumpın kazanması için ayin düzenledi

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Öldürecek olsam<br>borçlularımı öldürürdüm

Öldürecek olsam
borçlularımı öldürürdüm

​12 kişiyi öldüren seri katil ağlayarak kendini savundu.

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri paylaştı.
"Twitter ordusu" iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.
19 yıl önceki<br>cinayet çözüldü

19 yıl önceki
cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.