Türkiyesiz koridor olmaz

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor'un kalbi, Kalkınma Yolu'nun anahtarı, Asya ile Avrupa, kuzey ile güney arasında kesintisiz bağlantısallığı sağlayan jeostratejik bir güç olduğuna dikkati çekti. Orta Koridor'un, küresel ticaretin en hızlı ve ekonomik güzergahlarından biri olma yolunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, deniz yoluna kıyasla 2 kat daha hızlı, hava yoluna göre 4 kat daha ekonomik olan bu koridorun, 2 bin 282 kilometresi Türkiye'den geçen demir yolu ağıyla desteklendiğini, Orta Koridor üzerinden 18 gün süren ulaşım süresinin ilerleyen zamanlarda 15 güne kadar düşeceğini dile getirdi. Bulgar mevkidaşları ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Kapıkule'ye alternatif bir sınır kapısının açılması, ikinci bir demir yolu geçişinin inşa edilmesi, Bulgaristan'ın kuzeyinde yapılacak otoyol yatırımlarında nasıl işbirliği yapabileceğimiz ve ilave uçak seferlerinin yapılması gibi konularda geniş istişarelerde bulunduk" açıklamasını yaptı.