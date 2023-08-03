Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yaptık

RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, Türkiye’deki geliştirdikleri projelerin büyüklüğünün 2 milyar dolar olduğunu söyledi. Bülbül, “Türkiye’ye değer katmak, ihtiyaç duyulan her alana ‘can suyu olmak’ için kolları sıvamış bir kurumuz. Yeme-içme sektöründe Kazakistan’daki restoranlarımızın yanı sıra bu alanda Türkiye’de de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Paylaşımlı ofis sektöründe yatırımlarımız mevcut. Turizm ve maden sektörü de diğer öncelikli alanlarımız” dedi. Bülbül, orta vadede borsaya giriş yapıp, halka arz planladıklarını da sözlerine ekledi.