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Ekonomi

Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yaptık

İnşaat sektörünün yanı sıra sağlık, turizm ve maden sektörlerinde de faaliyet gösteren RAMS Global, Türkiye’deki yatırımlarına son hız devam ediyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Devran Bülbül.

Devran Bülbül.

RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, Türkiye’deki geliştirdikleri projelerin büyüklüğünün 2 milyar dolar olduğunu söyledi. Bülbül, “Türkiye’ye değer katmak, ihtiyaç duyulan her alana ‘can suyu olmak’ için kolları sıvamış bir kurumuz. Yeme-içme sektöründe Kazakistan’daki restoranlarımızın yanı sıra bu alanda Türkiye’de de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Paylaşımlı ofis sektöründe yatırımlarımız mevcut. Turizm ve maden sektörü de diğer öncelikli alanlarımız” dedi. Bülbül, orta vadede borsaya giriş yapıp, halka arz planladıklarını da sözlerine ekledi.

4 MİLYON METREKARE İNŞAAT TAMAMLANDI

Almanya, Tayland, Dubai (BAE), Rusya, Türkiye ve Kazakistan olmak üzere 6 farklı ülkede 8 sektörde yatırımlarına devam eden şirket, şu ana kadar inşaat sektöründe 4 milyon metrekare inşaatı tamamladı ve 2 milyon metrekare de devam eden inşaatı bulunuyor.




#İnşaat Sektörü
#RAMS Global
#Yatırım
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