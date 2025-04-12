Türkiye’ye yeni statü fırsatı

Ekonomi yönetimi, ticaret savaşlarının Türkiye’ye etkilerini mercek altına aldı. Fırsatlar, 8 başlık altında özetlenirken ülkemiz için yeni fırsatların altı çizildi. ABD ve AB pazarında Çin mallarının azalmasının ihracatçımıza fırsat sunacağı bildirildi.
Ekonomi yönetimi, ABD ile Çin arasında artan gerilimin Türk ihracatçıları için yeni kapılar aralayabileceğini değerlendiriyor. NATO, AB, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yapılar arasında oluşan yeni denge arayışları da Türkiye’ye jeopolitik ve ekonomik anlamda farklı statü fırsatları sunuyor. Bu çerçevede Türkiye’nin, herkesin iş birliği yapmak istediği stratejik bir aktör olma potansiyeli daha da güçleniyor. Türkiye’ye etkileri bakımından ekonomi yönetiminde mercek altına alınan ticaret savaşlarına göre 8 ana başlık ortaya çıkıyor. Buna göre; ABD ile ticarette, ihracatımızın doğrudan artırmasına yönelik yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Çin'den uzaklaşan ABD yatırımları için Türkiye, bu süreçte cazibe merkezi haline gelebilir.
ALTERNATİF OLABİLİRİZ
Çalışmaya göre, Türkiye’nin ABD’ye tekstil yüzde 10 tarife avantajı, mobilya ve bazı elektronik ürünlerde Asya’nın yerini alma ihtimali bulunduruyor. Aynı sektörde Vietnam yüzde 46 ve Çin yüzde 34 tarife uygulanıyor. Yeni dünya düzeninde, NATO, AB, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütleri arasında tereddütler yaşanırken; Türkiye, iş birliği için alternatif olabilir.