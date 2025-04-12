Türkiye’ye yeni statü fırsatı

Ekonomi yönetimi, ABD ile Çin arasında artan gerilimin Türk ihracatçıları için yeni kapılar aralayabileceğini değerlendiriyor. NATO, AB, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yapılar arasında oluşan yeni denge arayışları da Türkiye’ye jeopolitik ve ekonomik anlamda farklı statü fırsatları sunuyor. Bu çerçevede Türkiye’nin, herkesin iş birliği yapmak istediği stratejik bir aktör olma potansiyeli daha da güçleniyor. Türkiye’ye etkileri bakımından ekonomi yönetiminde mercek altına alınan ticaret savaşlarına göre 8 ana başlık ortaya çıkıyor. Buna göre; ABD ile ticarette, ihracatımızın doğrudan artırmasına yönelik yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Çin'den uzaklaşan ABD yatırımları için Türkiye, bu süreçte cazibe merkezi haline gelebilir.