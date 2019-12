Türkiye’yi saran tehlike: 10 yılda istila etti, balıkçılık için en büyük sorunlardan biri olacak

Burada son iki yıldır zebra midyenin varlığına rastlıyoruz. Şu an barajın her bir noktası bu midyeler tarafından istila edilmiş durumdadır. Bu midye Van il sınırı içerisindeki başka akarsulara geçmesi bir felaketi beraberinde getirir. Çünkü burada her yıl nisan ve temmuz aylarında inci kefallerinin üreme habitatına büyük bir zarar verir. Bu nedenle buradaki zebra midyenin başka su kaynaklarına geçmesinin önlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.