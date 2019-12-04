Türkiye’yi saran tehlike: 10 yılda istila etti, balıkçılık için en büyük sorunlardan biri olacak

Son yıllarda denizleri ve tatlı suları hızla istila etmeye başlayan zebra midyeler, büyük tehlikenin habercisi. Barajların ömrünü yarı yarıya azaltan, su borularına yapışarak istila eden zebra midyeler tatlı sularda da hızla yayılmaya başladı.

Peki zebra midyeler ülkemizde en çok hangi bölgelerde görülüyor? Bu midyelerin balıkçılık sektörüne, ekosisteme ve Türkiye ekonomisine ne gibi zararları var? Ne gibi önlemler alınabilir?

Yenisafak.com’a değerlendirmede bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Van Gölü Su Altı Araştırmaları Derneği Başkanı Mustafa Akkuş, zebra midyelerin Türkiye’de gündeme 2000’li yıllarda gelmeye başladığını söyledi. Barajlardaki iletim kanallarının zebra midyeler tarafından tıkanmaya başladığını dile getiren Akkuş, “Ülkemizin tamamına yakınına yayılmış durumda olan zebra midyelerin dağılım alanı ile ilgili güncel bir çalışma bulunmuyor. 2005 yılında DSİ tarafından yapılan çalışmada ülkemizin 27 farklı su kaynağında zebra midyenin varlığı belirlendi. Fakat aradan geçen 14 yıl göz önüne alındığında zebra midyenin ülkemizdeki çok daha fazla su kaynağına yayıldığını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Son yıllarda denizleri ve tatlı suları hızla istila etmeye başlayan zebra midyeler, büyük tehlikenin habercisi. Fotoğraf: DHA

İnsan sağlığına zararları konusunda çalışma yok

Zebra midyelere yönelik çalışmaların ağırlıklı olarak barajlarda yol açtığı ekonomik zararlar üzerine olduğunu belirten Akkuş, “Zebra midyelerin insan sağlığı üzerine zararları konusunda ülkemizde bir çalışma bulunmamaktadır. Zebra midye, insan sağlığından ziyade sucul ekosistemdeki dengeyi tamamen alt üst ediyor. Özellikle sucul ekosistemlerdeki besin zincirinin ilk halkası olan planktonlar üzerinde büyük bir etkiye sahip. Yetişkin bir Zebra midye bir günde bir litre suyu filtre ederek içerisindeki bütün planktonları tüketmekte ve ekosistemdeki bütün besin zincirine zarar vermektedir” dedi.

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Ekonomiye milyonlarca liralık zararı var

Bu midyelerin balıkçılık sistemine, ekosiseme ve Türk ekonomisine verdiği zararlardan bahseden Akkuş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekmektedir, istilacı yani bir ortamda doğal olarak bulunmadığı halde sonradan değişik yollar ile ortama giriş yapan türler ortamın mevcut dengesini her zaman için bozmaktadır. Zebra midyelerin üreme kabiliyeti çok yüksek dayanıklı bir canlı türdür. Girdiği ortamlarda diğer canlıların azalmasına yaşam habitatlarının azalmasında neden olur.

Ülkemizde balıkçılığa ilişkin sağlıklı bir kayıt sistemi olmadığından zebra midyenin, Türkiye balıkçılığı ve ekonomisine açacağı zararlar ile ilgili kesin bir rakam söylemek çok zor. Fakat balık stoklarının azalması ve balıkçılıkta kullanılan malzemelerin göreceği zarar göz önüne alındığında bu rakamın milyonlarca lira olacağını söylemek mümkündür.”

Barajların ömrünü yarı yarıya azaltan, su borularına yapışarak istila eden zebra midyeler tatlı sularda da hızla yayılmaya başladı. Fotoğraf: DHA

Zebra midyelerin üremesinin önlenmesi mümkün değil

Zebra midyelerin engellenmesi için neler yapılabilir ne gibi önlemler alınmalı? sorusuna yönelik Akkuş, “Doğal ekosistemler binlerce kilometre karelik devasa ekosistemlerdir. Şayet evimizin önündeki havuzda bir sorun gelse bu sorunu rahatlıkla önleyebiliriz. Fakat doğal ekosistemler birçok canlının yaşadığı karmaşık ilişkilerin olduğu hassas ortamlardır. Bu nedenle bu ortamlarda meydana gelecek olan zararların önüne geçilmesi çok zordur” açıklamasında bulundu.

Zebra midye ile ilgili ülkemizde genellikle barajlarda iletim kanallarının özel boyalar ile boyandığını ya da tazikli su ile kanalların temizlendiğini belirten Akkuş, “Fakat bu yöntemler geçici ve sorunun çözümünden çok uzaktır. Zebra midyelerin bir ortama girmesinden sonra üremesinin önlenmesi günümüz itibari ile mümkün değildir. Zebra midye konusunda yapılacak en önemli mücadele yayılmasının önlenmesidir. Yani bir ekosistemden diğerine taşınmasını önlemeliyiz” diye konuştu.

“Günümüz itibariyle zebra midye tehlikesi konusunda yetkili kurumların çok farkında olduklarını söylememiz mümkün değil” diye konuşan Akkuş “Fakat ilerleyen yıllarda ülkemiz balıkçılığı için en büyük sorunlardan biri olacağı kaçınılmaz bir durum gibi görülmektedir” dedi.

Dünyanın en istilacı midyeleri arasında gösterilen zebra midyelerin dişileri yılda 1 milyon, hayatı boyunca da 5 milyonun üzerinde yumurta bırakıyor. Fotoğraf: İHA

Zebra midye yenir mi?

Zebra midye Türkiye’de insan gıdası olarak tüketilmiyor. Dünyada gıda olarak tüketildiği herhangi bir bölge olup olmadığına dair araştırmalar ise devam ediyor. Fakat midyeler bulunduğu ortamlardaki suyu süzerek belendikleri için ortamdaki bir çok ağır ve zararlı metalleri bünyelerinde biriktirmeleri bakımından gıda olarak tüketilmelerinde dikkatli olunması gerekiyor.

FOTOĞRAF 14 Van Gölü Havzası’nda 2 yıldır görülen ve istilacı tür olarak bilenen zebra midyelerin bölgedeki akarsulara yayılmasıyla birlikte dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin üreme habitatını tehlikeye sokuyor. Daha önce Atatürk ve Keban barajlarında görülen, ancak yaklaşık 800 bin yıldır var olduğu belirtilen Van Gölü Havzası’nda şu ana kadar görülmemiş midyeler, büyük tehlike oluşturuyor. Muradiye ilçesinde yer alan Sarımehmet Baraj Gölü’nde iki yıl önce görülen ve sayıları hızla artan zebra midyeler, baraj gölünü iki yıllık süre içinde neredeyse tamamen istila etti. Van il sınırları içerisine henüz nereden geldiği bilinmeyen zebra midyeler, dünyada ekonomik ve ekolojik olarak çok büyük zararlara yol açan istilacı bir tür olarak biliniyor. Van Gölü Havzasında incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, sadece bir zebra midyenin günlük bir litre suyu filtre ederek içindeki planktonları tükettiğini belirtti. “Milyarlarca lira zarara yol açıyor <br> <br> Bir midyenin yaşamı boyunca bir milyon tane yumurta bıraktığını ve bıraktığı bu yumurtaların plankton şeklinde suda yüzdüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, amatör avcıların baraj gölündeki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıyabileceğini söyledi. Taşınan istilacı zebra midyelerin 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme habitatını da tehlikeye sokacağına dikkat çeken Akkuş, “Zebra midye her yıl dünyada ve ülkemizde milyarlarca lira zarara yol açan istilacı bir midye türüdür. Van il sınırlarında sadece tatlı su midyesi diye ifade ettiğimiz bir midye bulunmaktadır... Zebra midye ise günümüze kadar Van il sınırlarında bulunmuyordu. Zebra midye ülkemizde Atatürk ve Keban barajı gibi birçok baraj gölümüzde birçok ekonomik ve ekolojik zararlara yol açan bir midye türüdür. Çünkü çok büyük bir üreme potansiyeline sahiptir. Tek bir midye hayatı boyunca bir milyon tane yumurta bırakabiliyor ve bu yumurtalar akıntılar yoluyla beraber girmiş olduğu bütün ekosisteme yayılıyorlar” dedi. “Barajın her bir noktası istila edildi” <br> <br> Baraj gölünün her bir noktasını istila eden midyelerin, başka su kaynaklarına geçmesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Akkuş, “Ülkemizdeki bütün sucul ekosistemler önemli, fakat Van Gölü Havzası’ndaki tatlı su kaynaklarının ayrı bir önemi var. Çünkü Van Gölü’ne dökülen akarsular, gölden 14 bin insanın geçimini sağladığı inci kefalinin üreme habitatlarını oluşturuyor... Burada son iki yıldır zebra midyenin varlığına rastlıyoruz. Şu an barajın her bir noktası bu midyeler tarafından istila edilmiş durumdadır. Bu midye Van il sınırı içerisindeki başka akarsulara geçmesi bir felaketi beraberinde getirir. Çünkü burada her yıl nisan ve temmuz aylarında inci kefallerinin üreme habitatına büyük bir zarar verir. Bu nedenle buradaki zebra midyenin başka su kaynaklarına geçmesinin önlenmesi gerekmektedir” diye konuştu. “Büyük felaketlere yol açmadan önüne geçilmesi gerekiyor” <br> <br> Amatör balık avcılarının baraj gölündeki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıma riskinin bulmasından dolayı Van Gölü Havzası’nda bir eylem planı hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zebra midyenin su dışında nemli ortamda 2-3 gün boyunca hayatta kalabiliyor. Burada kullanmış olduğumuz bir ağ aracını Van il sınırları içerisinde başka bir akarsuda kullanırsak buradaki midyeyi buradan alıp oraya taşıma riski bulunuyor... Bu yüzden baraj gölünün amatör avcılığa kesinlikle kapatılması gerekiyor. Çünkü amatör avcılar, buradaki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıyabilirler. Bunun için de Van Gölü Havzası özelinde bir eylem planı hazırlanması lazım. Elimizde bir sorun var ve bu sorunu yönetmemiz gerekiyor. Daha büyük felaketlere yol açmadan önüne geçilmesi gerekiyor.” Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti Dünyada ekonomik ve ekolojik olarak büyük zararlara yol açan zebra midyeler, Van Gölü Havzası'ndaki Sarımehmet Baraj Gölü'nü tamamen istila etti.

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