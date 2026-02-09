Yeni Şafak
Türkşeker'den 'kota krizi' iddialarına yalanlama: 'Çiftçinin kotası korundu rakamlar ortada'

Türkşeker’den 'kota krizi' iddialarına yalanlama: 'Çiftçinin kotası korundu rakamlar ortada'

13:339/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin
Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin

Türkşeker Genel Müdürlüğü, bir internet sitesinde yer alan "Ilgın’da pancar kotası krizi" ve "çiftçinin kotasının başka bölgelere aktarıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Genel Müdür Dr. Muhiddin Şahin, Ilgın çiftçisinin kotasında herhangi bir kesinti yapılmadığını, aksine tahsis edilen miktarın rekor seviyede tutulduğunu vurguladı.

Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ilgın Şeker Fabrikası’na yönelik kota iddiaları hakkında kapsamlı bir açıklama yayınladı. Söz konusu iddiaların spekülatif olduğunu belirten Şahin, şeffaflık ilkesi gereği rakamları paylaştı.

"ÇELTİK İLÇESİ ÇİFTÇİNİN KENDİ TALEBİYLE BAĞLANDI"

Haberlerde yer alan
"Afyon’dan alınan Çeltik ilçesinin Ilgın’a zorla aktarıldığı"
iddiasına yanıt veren Türkşeker, bu değişikliğin tamamen çiftçi talebiyle gerçekleştiğini duyurdu. 20 Kasım 2025 tarihinde Çeltik’teki muhtar ve üreticilerin dilekçeyle Ilgın Şeker Fabrikası ile çalışmak istediklerini beyan ettikleri, bu talebin Şeker Dairesi Başkanlığı’nca da onaylandığı belirtildi.

KOTA DÜŞMEDİ, REKOR SEVİYEDE KALDI

"Kota düşürüldü" iddialarını verilerle çürüten Türkşeker yönetimi, 2026 yılı planlamasında Ilgın çiftçisine en yüksek seviyeden pay ayrıldığını belirtti:

  • 2023 Yılı:
    İlk etapta 1.200.000 ton olarak belirlenen kota, ek tahsislerle 1.400.000 tona tamamlanmıştı.
  • 2026 Yılı:
    Bu yıl ise herhangi bir ek sürece gerek duyulmadan doğrudan en üst limit olan 1.400.000 ton kota tahsis edildi.

YÜZDE 5’LİK PAYIN ADRESİ: ŞEHİT YAKINLARI VE MAĞDUR ÇİFTÇİLER

Kamuoyunda "başka ilçeye aktarıldığı" iddia edilen %5’lik (70.000 ton) dilimin sosyal sorumluluk ve dayanışma amacıyla ayrıldığı netleşti. Bu miktarın;

YÜZDE 1’i (14 bin ton): Şehit yakınları ve gazilere,

Yüzde 4’ü (56 bin ton): Geçmiş yıllarda afet gibi mücbir sebeplerle kotasını dolduramayan mağdur üreticilere tahsis edildiği açıklandı.

"RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN"

Türkşeker Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, üreticilerin alın terinin korunmaya devam edeceği vurgulanırken, çiftçilere resmi kaynaklar dışındaki asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.



