TÜRSAB'ın yeni turizm projesi: Gastronomi treni yola çıkıyor

Gastronomi turizminin yaygınlaştırılması amacıyla TÜRSAB, Gastronomi Treni Projesi’ni yeniden hayata geçiriyor.

TCDD ile görüşmelerin bulunduğu öğrenilirken, trenin ilk etapta Adana, Zonguldak, Kars gibi güzergahlarda sefere çıkmasının hedeflendiği öğrenildi. Trenler haftada 1-2 defa paket turlar halinde olacak. Projenin ilerleyen safhasında Gastronomi Treni demiryolu bulunan tüm bölgelere yaygınlaştırılacak.

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz

YENİ ROTALAR BELİRLEDİK

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz, Gastronomi Treni çalışmasının detaylarını bir grup gazeteciye anlattı. 2019 yılında ilk Gastronomi Treni’nin Adana’dan yola çıktığını hatırlatan Kaçmaz, “Bu proje lansmanı 2019 yılında yapılmakla beraber daha sonra çok hızlı ilerleyemedi. Kovid-19 şartları buna engel oldu. Şu anda tekrar gündemimize almış bulunuyoruz. Ayrıca uzun süreli duraklamalar yaparak bölgeye de katkı sunacak yerel ürünlerin de alınması yönünde bir çalışmayı devam ettirmeye gayret edeceğiz. Gelecekte bir charter haline dönüştürmeyi planladığımız proje hızla ilerlemekte. Daha sonra başka rotalarımız da olacak” diye konuştu.

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Yapılacak çalışmalarla gastronomi turizmini daha da yaygınlaştırılacak.

BÖLGEYE DAHA FAZLA GELİR

Yapılacak çalışmalarla gastronomi turizmini daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Kaçmaz, şunları söyledi: Gastronomi konusunda bilgisi olan rehber ihtiyaçlarımız da var. Şu an rehberimiz ile girilen restoranda şefimizden veya o bölgede yemekler hususunda bilirkişi olanlardan destek alıyoruz. Bu şekilde büyük bir projeye soyunurken de gastronomi rehberlerine ihtiyacımız olacak. Gastronomi turlarının bölgeye daha fazla gelir getirmesi için konaklama günlerinin artırılması gerekiyor. Şu an deneyim turizmi çalışmaları da yapıyoruz.”

FOTOĞRAF 22 Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirildiğini ve ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığını ifade etti.<br><br> Salgın nedeniyle seferlere Mart 2020'nin ortasından itibaren ara verildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:<br><br> \"Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.\"<br><br> İlk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, Ankara-Kars güzergahının seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğine dikkati çekti.<br><br> \"Yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi değerleri görüyor\"<br><br>Karaismailoğlu, 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını belirterek yolcuların farklı lezzetleri tadarken tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuştuğunu ifade etti.<br><br> Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:<br><br> \"Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor.\" DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR? <br><br>Doğu Ekspresi bileti TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden alınabiliyor. Henüz turistik Doğu Ekspresi için bilet alınamıyor. Daha önce yapılan açıklamada Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olarak duyurulmuştu. Masalsı yolculuk başlıyor: Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili beklenen açıklama geldi: Bakan tarih verdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden yolcularla buluşacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?



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Gastoronim treninin ilk güzergahları Adana Kars ve Zonguldak

Gastronomi Treni’nin charter seferleri yani tren kiralanarak seyahat edilebilmesine olanak sağlayacak bir çalışma için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile görüşmelerin bulunduğu da öğrenilirken, trenin ilk etapta Adana, Zonguldak, Kars gibi güzergahlarda olmasının hedeflendiği kaydedildi. Tren seferleri haftada 1-2 defa paket turlar halinde düzenlenecek. Projenin ilerleyen safhasında Gastronomi Treni demir yolu bulunan tüm bölgelere yaygınlaştırılacak.

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Tarladan üreticiye tanıtım fırsatı

Farklı bölgelerde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Gökçe, “Örneğin Çanakkale’den zeytin rotası diye başladığımız içine Balıkesir, Ayvalık, Gömeç ve Akhisar’ı da alan zeytin hasadı deneyimlediğimiz, değişik bölgelerde tarladan üreticiye ulaşım safhasına kadar hangi yolların izlediğini deneyimlediğimiz birkaç günlük paket tur içeriği oluşturmaya çalışıyoruz. Zaman içinde bu çalışmaları tüm bölgelere yayacağız” ifadesini kullandı.

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