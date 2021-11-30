TÜRSAB'ın yeni turizm projesi: Gastronomi treni yola çıkıyor
Türkiye’de hızla gelişen gastronomi turizminin yaygınlaştırılması amacıyla TÜRSAB, Gastronomi Treni Projesi’ni yeniden hayata geçiriyor. Yakında seferlerine başlaması planlanan tren ile yolculara hem vagonlarda hem de güzergahları boyunca bölgesel lezzetler sunulacak.
Gastronomi turizminin yaygınlaştırılması amacıyla TÜRSAB, Gastronomi Treni Projesi’ni yeniden hayata geçiriyor.
TCDD ile görüşmelerin bulunduğu öğrenilirken, trenin ilk etapta Adana, Zonguldak, Kars gibi güzergahlarda sefere çıkmasının hedeflendiği öğrenildi. Trenler haftada 1-2 defa paket turlar halinde olacak. Projenin ilerleyen safhasında Gastronomi Treni demiryolu bulunan tüm bölgelere yaygınlaştırılacak.
YENİ ROTALAR BELİRLEDİK
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz, Gastronomi Treni çalışmasının detaylarını bir grup gazeteciye anlattı. 2019 yılında ilk Gastronomi Treni’nin Adana’dan yola çıktığını hatırlatan Kaçmaz, “Bu proje lansmanı 2019 yılında yapılmakla beraber daha sonra çok hızlı ilerleyemedi. Kovid-19 şartları buna engel oldu. Şu anda tekrar gündemimize almış bulunuyoruz. Ayrıca uzun süreli duraklamalar yaparak bölgeye de katkı sunacak yerel ürünlerin de alınması yönünde bir çalışmayı devam ettirmeye gayret edeceğiz. Gelecekte bir charter haline dönüştürmeyi planladığımız proje hızla ilerlemekte. Daha sonra başka rotalarımız da olacak” diye konuştu.
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BÖLGEYE DAHA FAZLA GELİR
Yapılacak çalışmalarla gastronomi turizmini daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Kaçmaz, şunları söyledi: Gastronomi konusunda bilgisi olan rehber ihtiyaçlarımız da var. Şu an rehberimiz ile girilen restoranda şefimizden veya o bölgede yemekler hususunda bilirkişi olanlardan destek alıyoruz. Bu şekilde büyük bir projeye soyunurken de gastronomi rehberlerine ihtiyacımız olacak. Gastronomi turlarının bölgeye daha fazla gelir getirmesi için konaklama günlerinin artırılması gerekiyor. Şu an deneyim turizmi çalışmaları da yapıyoruz.”
Gastoronim treninin ilk güzergahları Adana Kars ve Zonguldak
Gastronomi Treni’nin charter seferleri yani tren kiralanarak seyahat edilebilmesine olanak sağlayacak bir çalışma için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile görüşmelerin bulunduğu da öğrenilirken, trenin ilk etapta Adana, Zonguldak, Kars gibi güzergahlarda olmasının hedeflendiği kaydedildi. Tren seferleri haftada 1-2 defa paket turlar halinde düzenlenecek. Projenin ilerleyen safhasında Gastronomi Treni demir yolu bulunan tüm bölgelere yaygınlaştırılacak.
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Tarladan üreticiye tanıtım fırsatı
Farklı bölgelerde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Gökçe, “Örneğin Çanakkale’den zeytin rotası diye başladığımız içine Balıkesir, Ayvalık, Gömeç ve Akhisar’ı da alan zeytin hasadı deneyimlediğimiz, değişik bölgelerde tarladan üreticiye ulaşım safhasına kadar hangi yolların izlediğini deneyimlediğimiz birkaç günlük paket tur içeriği oluşturmaya çalışıyoruz. Zaman içinde bu çalışmaları tüm bölgelere yayacağız” ifadesini kullandı.