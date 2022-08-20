Ekonomi Tütünden 111 milyon kazanç TAPDK 9 milyon ceza kesti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tütünden 111 milyon $ kazanç: TAPDK 9 milyon ceza kesti

Tütün ihracatında yılın ilk altı ayında 111 milyon dolar rakamına ulaşıldı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu makaron, tütün ve sigara üreticisi çeşitli firmalara ise bu dönemde 9 milyon TL’ye yakın ceza kesti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Tütünden 111 milyon $ kazanç: TAPDK 9 milyon ceza kesti
Arşiv.

TAPDK yılın ilk altı ayına ilişkin faaliyetlerine göre, Kurum, tütün tohumu ithalatı kapsamında 5 firmaya 23.06 kilogram açık tohum ithalat izni verdi, sözleşmeli tütün üretimi kapsamında 46 firma, 47 bin 126 üretici 918 bin dekar alanda 97 bin 839 ton tütün üretimi gerçekleştirdi.

BANDROLLERDEN 19 MİLYON TL GELİR

  • Kurum, ekspertiz çalışmaları sonrasında 14 firmaya 25 bin 935 ton tütün için 899 ihracat belgesi düzenledi. İhracat bedeli ise 111.6 milyon dolar oldu. Öte yandan 57 firma için 261 milyon dolarlık 58 bin 869 ton tütün ithalatına izin verildi. Ayrıca tütün mamulü, makaron ve yaprak sigara kağıdı ithalatı yapmak için başvuruda bulunan firmalar için de 51 adet puro ve sigarillo ithalat izni düzenlendi.

9 MİLYON LİRA CEZA

Sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve yaprak sigara kağıdı için 10 firmaya 17.7 milyon lira bedelle faaliyet izni verildi. Kurum bandrolden, bu yılın ilk 6 ayında 18 milyon 972 bin lira bandrol satış hizmet bedeli tahsil etti. İlk altı aylık dönemde 25 milyon 489 bin adet de fire bandrol imhası gerçekleştirildi. Kurum, makaron üreticisi 2 firmaya 337 bin lira, tütün mamulü üreticisi 10 firmaya 7.5 milyon lira, sigara üreticisi bir firmaya 6.5 bin lira, üretici bir firmaya 237 bin lira ve bir tütün mamulü dağıtıcısına 6.5 bin lira olmak üzere toplamda 8 milyon 833 bin lira idari para cezası kesti.

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