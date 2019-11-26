Ekonomi Ubere İstanbuldan sonra bir darbe daha
DÜNYA EKONOMİSİ

​Uber istanbul’dan sonra Londra ruhsatını da kaybetti

Uber'e İstanbul'dan sonra bir darbe daha

Uber istanbul’dan sonra Londra ruhsatını da kaybetti. Sigortasız ve ehliyetsiz sürücülerin araç kullandığının ortaya çıkmasının ardından söz konusu şirket, Londra’da taşımacılık lisansını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv: Uber
Foto/arşiv: Uber

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Uber Londra taşımacılık ruhsatını kaybetti.

Haberlere göre şirketin üç hafta içinde yasal olarak karara itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz sonuçlanana kadar kentte Uber ile yolculuk yapılabilecek.

“Karara itiraz edeceğiz”

Londra’dan sorumlu Uber’in bölge yöneticisi Jamie Heywood yaptığı açıklamada ruhsatı yenilememe kararının olağanüstü olduğunu ve yanlış bir karar olduğunu söyledi.

  • Karara itiraz edeceklerini ekledi. Londra’da 3.5 milyon Uber kullanıcısı ve 45 bin Uber sürücüsü olduğu bilgisini de verdi.

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