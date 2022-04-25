Üç sektörde güven nisan ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda mart ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 111,3 iken nisanda 114,6 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 0,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 0,7, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 8 arttı.

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Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi martta 116 iken nisanda 119,4 değerine ulaştı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi yüzde 2,2, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,8, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 81 iken nisanda 83,5 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksinde yüzde 4,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde de yüzde 1,3 artış görüldü.

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