Uçuşlar başlıyor: İşte havalimanında uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemler

Bütün dünyayı sallayan koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşlar iki ay aradan sonra yeniden başlıyor. Türkiye’de 28 Mart'tan bu yana kapalı olan iç hat uçuşları yarın başlıyor. Alının tedbirlerin ardından ilk seferler yarın TK2150 koduyla İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak. Ardından da İstanbul’dan İzmir, Antalya ve Trabzon’a doğru uçuşlar başlayacak.

İstanbul Havalimanı

İLK UÇUŞTA BAKAN DA OLACAK

Adil Karaismailoğlu

Türk Hava Yolları ( THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız” dedi. İlk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılması bekleniyor.

SERTİFİKA ALAN UÇUŞA AÇILIR

Salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında tüm havalimanlarında başarıyla alınan önlemlere ek olarak normalleşme sürecinde yeni uygulamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Havalimanlarına yönelik sertifikasyon programına dikkati çekti. Karaismailoğlu, söz konusu programla havalimanlarının tekrar düzenlenmeye başlandığının altını çizdi.

MASKE, MESAFE, HİJYEN VE KORUYUCU TEÇHİZAT ÖNEMLİ

Sertifikanın sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşlarını değil aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum/kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermesi nedeniyle önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Sertifikasyon genelgemizi yayımlamamızın ardından Bakanlığımız tarafından eğitim, bilgilendirme, denetim ve inceleme çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Bu süreçte hava yolu taşımacılığı ile seyahat edecek vatandaşlarımız ile sektörde hizmet veren tüm çalışanların sağlıklarının korunmasına yönelik tedbirleri detaylıca belirledik. Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur üzerinde durduk. Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır.”

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Yeni dönemde hava yolculuğuyla çok önemli değişiklikler yapıldı. Havalimanlarına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde izolasyona önem verilecek. Sertifika programı doğrultusunda fiziki şartlar sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. Salgına karşı özellikle havalimanlarında bütüncül tedbirlere özel gösterildi.

HER UÇUŞTA HİJYEN UZMANI OLACAK

* Uçuş sırasında, uçuş ekibinin yanısıra hijyen uzmanları da görev alacak.

* Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak.

* Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü,kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor.

* Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecek.

* Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek.

* Uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olacak.

* Uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak.

HAVAALANLARINDAKİ ÖNLEMLERE DİKKAT

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Fotoğraf: Arşiv

* Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken, maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek.

* Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek.

* Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek.

* Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek.

* Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek.

6 HAVALİMANI SERTİFİKA ALDI

Yeni döneme havacılık sektörüne ilişkin değişiklikleri ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı. Karaismailoğlu, salgın nedeniyle 28 Mart’tan bu yana havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu hatırlattı. Salgınla mücadelede alınan tedbirler sayesinde önemli mesafe kat edildiğini ve bu kapsamda ulaşım altyapısında normalleşme sürecine başladıklarını söyledi. Tüm şartları karşılayan havalimanlarına Bakanlık tarafından sertifika verilmeye başlandığını bildiren Karaismailoğlu, Kovid-19’a karşı hazırlıklarını yaparak sertifikalarını alan İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıkladı.