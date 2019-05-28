Ucuz peynire akın ediyorlar

Günün ilk saatlerinden itibaren günlük ve tamamen doğal peynirlerden almak için vatandaşların akın ettiği Yüreğir Sebze ve Meyve Hali’nde peynirciler, çeşit çeşit peyniri vatandaşlara sunuyor. Kurulduğu 1994 yılından bu yana günlük ortalama 15-20 ton peynirin geldiği halde esnaf da iş yerlerinde satış yapmak için peynir alıyor.

“Burası Türkiye için çok önemli bir yer”

41 yıldır peynircilik yapan Veysel Büyükkılıç, genelde Şanlıurfa yöresinden gelen peynirlerin satıldığı Yüreğir Hali’ndeki peynir sitesinin sadece Adana için değil, Türkiye için de önemli bir yer olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde her gün 15-20 ton peynirin girdiği tek yer burası. Her gün buraya taze peynir gelir ve genelde gün sonuna kadar biter. Vatandaşımız basma, salamura peynir yapmak için buradan taze peynir alırlar. Hareketlilik sabaha karşı saat 04.00’te başlar, akşam geç saatlere kadar devam eder. Şubat ayından Temmuz’a kadar da yoğunluk sürer” diye konuştu.

“Adana’da peynir kültürü dört dörtlük”

Yüreğir Hali’nde satılan ürünlerin doğal olmasından dolayı rağbet gördüğünü dile getiren Büyükkılıç, “Burada satılan peynirlerin içerisinde sadece süt ve maya var. Tuzunu bile peyniri alan vatandaşımız kendileri ekliyor. Uzun yıllardır gelen alışkanlıklarından dolayı vatandaşımız iyi peynir alabilmek için buraya geliyor. Hatta aileler damak tatları daha iyi olduğu için genelde en yaşlı fertlerini getirip, peynirleri onlara seçtiriyorlar. Özellikle Adana’da peynir kültürü dört dörtlük” ifadelerini kullandı.

REKLAM

EKONOMİ Turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere

EKONOMİ Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu