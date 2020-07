Ukraynalılardan dünyaya çağrı: Korkmayın, Türkiye'ye gelin

Demre'ye 5 otobüsle gelen yaklaşık 100 kişilik Ukraynalı grup, önce Ortodokslar için kutsal olan Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Girişte ateşleri ölçülen Ukraynalı turistler, ardından kontrollü biçimde müzeye alındı. Müzeyi gezen turistler, sonrasında yatlarla Kekova turuna çıktı. Çayağzı Limanı'na gelen Ukraynalı turistler, 25'er kişilik gruplar halinde yatlara alındı. Ukraynalı turistler, Çayağzı Limanı'nda bekleyen yatçıları sevindirdi.

FOTOĞRAF 8 Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan yurt dışı seyahat yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı. Turizm kenti Antalya'ya ilk yurt dışı uçak seferi ise Almanya'dan oldu. Özel bir havayolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih'ten, ikincisi ise Düsseldorf'tan gerçekleştirildi. Münih'ten gelen uçak saat 11.40'ta havalimanına iniş yaparken Düsseldorf'tan gelen uçak ise 12.20'de indi. İlk iki seferde çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcular havalimanı dış hatlar terminalinin 113 numaralı kapısından tek tek içeri alındı. Ağızlarında maskeyle havalimanına giriş yapan yolcular, pasaport kontrolü öncesinde sağlık ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Fiziki mesafe kurallarının uygulandığı sağlık taramasında yolculara, iki termal kameradan geçtikten sonra 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalattırılıyor. Almanya'da tüm kontrolden geçtikten sonra uçakla seyahat sırasında koronavirüs vakası görülen yolcuya ise uçak kabin ekibi tarafından müdahale ediliyor. Yolcu uçağın en arkasında bu türden olaylar için ayrılan, etrafı boşaltılmış koltuğa alınıp orada izleniyor. Havalimanına iniş yapıldığında kapı açılmadan önce yer hizmetlerine bilgi verilerek koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu aprondan ambulansla hastaneye sevk ediliyor. Gurbetçi olduğunu anlatan Ali Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. 4 aydır Türkiye'ye gelmek için beklediklerini anlatan Öztürk, sağlık için detaylı kontrole katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Hanife Öztürk ise detaylı muayenenin uzun sürdüğünü, ancak sağlık için bu uygulamaya razı olduklarını ifade etti. Seyahat kısıtlaması sonrası ilk uçuş: Turistler akın etti Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar esnetilmişti. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan gerçekleştirildi. Yolcular, detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra pasaport kontrolüne alındı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sosyal mesafeye uyuldu

Kekova turunda önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezen Ukraynalı turistler, hep bir ağızdan 'Türkiye çok güzel' sloganı attı. Yüzme molasında sosyal mesafe kuralına uygun olarak, denizde yüzen turistler, Akdeniz'in tadını çıkardı. Ukraynalı turistlerin Demre turu, Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

EKONOMİ Rus turist Türkiye'ye gelebilmek için tüm engelleri aştı: İki günde dört uçakla Alanya'ya vardı

'Pandemiye karşı her önlem alınmış'

Elena Rublerskaya, Türkiye'ye yedinci kez, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ne ve Demre'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye'yi çok özlemiştim. Uçuş yasağı kalkınca hemen geldim. Türkiye pandemiye karşı her türlü önlemi almış. Koronavirüsten bu nedenle hiç korkmuyorum. Türkiye bu anlamda çok güvenli" dedi.

EKONOMİ 6 milyondan fazla Rus turist bekleniyor

GÜNDEM Kapodokya'ya yerli turist ziyareti başladı

Konstiantin Yermak, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye koronavirüse karşı havaalanından otobüse, otellere, tarihi yerlere kadar her türlü önlemi almış. Bu kadar önlem ve hijyenin içinde koronavirüsü aklımıza getirmiyoruz. Türkiye'ye gelin, korkmayın" diye konuştu.

KORONAVİRÜS Alman muhabir turist gibi gelip Bild'e yazdı: Antalya Berlin'den daha tedbirli

'Hiç korkmadan geldim'



Elena Manova da ilk kez geldiği Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını belirterek, "Türkiye'de virüs yok. Her yerde, her türlü önlem alınmış. Biz alınan bu önlemlerle virüsten daha güçlüyüz. Korkmayın Türkiye'ye gelin" ifadelerini kullandı. Krupko Tanya, Türkiye'ye 10'uncu kez geldiğini belirterek, "Havaalanından otele geçince arkadaşlarıma telefon açtım. Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyledim. Hemen rezervasyon yaptırdılar. Türkiye'ye hiç korkmadan geldim. Havalanından itibaren her yerde, her türlü önlem alınmış. Dostlarıma buradan sesleniyorum. Korkmadan Türkiye'ye gelin. Kekova'yı yaşayın" dedi.

REKLAM