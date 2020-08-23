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Ekonomi Ulu şehir Bursa özüne dönecek Kentsel dönüşümle tarihi alanlar ön plana çıkacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulu şehir Bursa özüne dönecek: Kentsel dönüşümle tarihi alanlar ön plana çıkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa’yı tarihi özüne döndürmek için kolları sıvadı. Kentsel dönüşüme başladıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Bursamızın gelecek 100 yılına damga vuracak bir süreci başlatıyoruz” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Bursa’da başlatacaklarını açıkladı. Bursa’nın Çekirge semtinde düzenlenen “2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa” programında konuşan Kurum, şehirlerin dönüşümünde her şeyi göze aldıklarını ve asla geri durmadıklarını söyledi.

DEPREME HAZIRLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 yılında İstanbul’dan başlattığı dönüşüm projesinde bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüştürüldüğünü belirten Kurum, şöyle devam etti: “Bursa deprem riski yüksek bir şehir. Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım’da 540 hektar büyüklüğünde 5 riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik’te 865 hektar büyüklüğünde 5 rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. Çok yakında, bir kentsel dönüşüm projesini daha başlatacağız” dedi.

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BURSA 100 YILA DAMGA VURACAK

  • Bursa’nın şehircilik anlamında gelecek 100 yılına damga vuracak sürece girdiklerinin altını çizen Bakan Kurum, ilk etapta 3 ayrı noktada yıkım gerçekleştirerek Çarşıbaşı Meydan Projesi’nden Çekirge Teras Projesi’ne, yeni spor kompleksinden Sıcaksu Termal Turizm Tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok çalışmaya bugün itibarıyla başladıklarını aktardı. Bursa’da tarihi camileri ve hanları ihya etmenin hayaliyle yanıp tutuştuklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti: “Kentsel yenileme projesini, hanlar bölgesinden başlatıyoruz. 12 bin 400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı’nda 40 binayı vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz”dedi.

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