Un sanayiinde satış hedefi 3 milyon ton

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Antalya’da düzenlediği 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi’nde sektörün yol haritasını açıkladı. Organizasyonda konuşan TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, 2025 yılında 2 milyon 344 bin 528 ton buğday unu ihracatı yapıldığını ve 873,2 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.

2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaşan Çakmak, küresel tahıl piyasalarında yeni dengelerin oluştuğunu vurgulayarak, "2026 yılında ihracat performansımızı yukarı taşımayı ve 3 milyon tonluk hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. 12 milyon tonluk dünya ihracat pazarındaki payımızı yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Üretimde kapasite kaybı beklemediklerini belirten Çakmak, yağışların olumlu seyretmesi halinde 20 milyon tonun üzerinde üretim öngördüklerini aktararak, "Uygun koşullar oluşursa 3,5 milyon ton ihracat seviyesini de aşabiliriz" dedi. Çakmak, Suriye başta olmak üzere bazı pazarlarda ihracat artışının hızlandığını da sözlerine ekledi.