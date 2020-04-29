Un üretimde sıkıntı yok

Aynı zamanda Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı olan TUSAF Başkan Yardımcısı Aydınalp, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından paket unlara olan talebin arttığını söyledi.

Vatandaşların özellikle 5, 10 ve 25 kiloluk paketleri satın aldığını aktaran Aydınalp, şöyle devam etti:

"Unda herhangi bir arz sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun, tüm ülkeye yetecek kadar buğdayımız da unumuz da var. İlk vakanın ardından sokağa çıkma yasakları başlamamıştı ve vatandaşların uzun süreli sokağa çıkma yasağı olabileceği endişesi una olan talebi artırdı. Vatandaşlar pasta, ekmek ve lavaş yapmak için un ile makarna aldı. Yani insanlar bu süreçte bir yılda tüketeceği unu tek seferde almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımız birer, ikişer kiloluk paket un alırken salgın sürecinden hemen sonra ihtiyacından daha fazla un almaya başladı. Ancak bu durum nisanın ortasından sonra yavaşlamaya başladı."

"Ramazan ayında herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil"

Aydınalp, ramazan ayında un ve unlu mamüllerin tüketimine ilişkin yalnızca ilk günlerde yüzde 10 civarında bir artış gözlendiğini aktardı.

Bu eğilimin de sonraki günlerde normale döndüğünü kaydeden Aydınalp, "Öte yandan ekmek yerine pide tüketiminde biraz artış olur. Ama toplam tüketimde yine bir değişiklik söz konusu olmaz. Ayrıca birçok meslektaşımız Kovid-19 salgınından dolayı haziran ayındaki buğday hasadına kadar una herhangi bir zam yapmayacaklarını açıklamıştı. Bu yüzden ramazan ayında herhangi bir fiyat artış söz konusu değil." ifadesini kullandı.

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"Devletimiz tamamen sektörün yanında ve tam destek veriyor"

Devletin, aldığı önlemlerle unla ilgili süreci çok iyi yönettiğini de anlatan Aydınalp, şunları kaydetti:

"Devletimiz her sokağa çıkma kısıtlamasında un ve unlu mamüller üreten iş yerleri ile tarım işçilerine özel izinler verdi. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) bu süreçte normalde nisan ayında buğday satışını keserdi. Ancak şu anda mayıs satışlarını da açtı. Yine mayısın sonunda Çukurova'da ilk buğday mahsulümüzün hasadına başlanacak. Yağışlardan ve iklim şartlarından dolayı bu hasat hazirana kayacak olursa TMO haziranda da ihtiyaç olması durumunda buğday satışına devam edebileceğini açıkladı. Yani devletimiz tamamen sektörün yanında ve tam destek veriyor. Dolayısıyla hiçbir sorun yok."

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