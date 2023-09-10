UNICEF’e 40 milyon dolarlık üretim yapacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNİCEF) onaylı uluslararası tedarikçisi olan Adel Kalemcilik, bu işbirliği sayesinde yurt dışı satışlarını katlamayı hedefliyor. Tedarik anlaşması sayesinde cirolarının içindeki yurt dışı satışlarının payını yüzde 6’dan yüzde 60’a çıkarma potansiyeli yakaladıklarını belirten Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, yeni yatırımlarla üretim kapasitelerini artıracaklarını söyledi.

YENİ YATIRIMLA KAPASİTE ARTIRACAK

Sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Uçanlar, Mayıs itibariyle bu yılkı kapasitelerini doldurdukları için üç aydır yeni sipariş almadıklarını ifade etti. Kapasite artışını iki yolla yapacaklarını belirten Uçanlar, hem Şekerpınar’daki fabrikada üretim kapasitesini artıracaklarını hem de başka firmalara üretim yaptıracaklarını dile getirdi. Uçanlar,

“UNICEF iş birliği ile önümüzdeki birkaç yıllık dönemde 40 milyon dolara varan önemli iş fırsatları yakaladık. Hem UNICEF’le iş birliğimiz hem de Kuzey Amerika pazarları başta olmak üzere ihracat faaliyetlerimize yönelik attığımız adımlarla, önümüzdeki üç sene içerisinde şirketimiz lehine önemli büyüme fırsatları yakalamayı hedefliyoruz” dedi.

CİRO HEDEFİ 1,7 MİLYAR TL

Bu yılın ilk altı ayına ilişkin finansalları hakkında bilgi veren Oğuz Uçanlar, “Net satışlarımız %162 artarak 768,2 milyon TL, brüt kârımız ise %231 artarak 416 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılın ilk yarısında alınan güçlü sonuçlar, satışlarımızda ve karlılık marjlarımızda yakaladığımız ivmenin bir sonucu olarak beklentilerimizde bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Bu yılki net satışlarımız geçtiğimiz yılın %100 üzerinde artarak 1.7 milyar TL civarında olacak” dedi.

6 ayda 220 milyon kalem sattı

Türkiye’de köklü şirketlerinden Adel Kalemcilik, Çayırova’da 36 bin metrekare üzerine kurulu fabrikasında üretim yapıyor. Dünyanın en eski yazım gereçleri firması olan Faber-Castell ile yürüttüğü iş birliğini ortaklığa dönüştüren Adel Kalemcilik, 27 senedir Borsa İstanbul’da işlem görüyor. 4 bine yakın kırtasiye ürün çeşidi ile Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Adel, Max, Panfix ve Citizen gibi kırtasiye markalarının pazarlama ve satışını yapan şirket, 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Firma bu yıl; Filistin, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan, Kuzey Amerika ve Mısır’daki Pazar paylarını artırmak istiyor.

Okul çantasının maliyeti kitap hariç 1200-1500 TL

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, okul çantasını hazırlık maliyetinin geçen yıla göre yüzde 60 oranında arttığını da söyledi. Adel ürünlerinden oluşan okul çantasını hazırlama maliyetinin geçen yıl 800 lira olduğunu belirten Uçanlar, rakamın bu yıl 1200 ila 1500 lira arasına yükseldiğini ifade etti.







