Ekonomi Üretene kredi musluğu açık Geçen yıla göre yüzde 68 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretene kredi musluğu açık: Geçen yıla göre yüzde 68 arttı

Kredilerin yatırım ve üretime yönlendirilmesi adına önemli adımlar atan Türkiye, bu sayede işletmelerin de finansmana erişimini kolaylaştırıyor. Atılan adımlar meyvelerini KOBİ kredilerinde verdi. Yılın ilk 9 ayında KOBİ’lerin kullandığı kredi geçen yıla göre yüzde 68 arttı. Ocak-eylül döneminde kullanılan KOBİ kredileri 1,4 trilyon lira oldu.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Üretene kredi musluğu açık: Geçen yıla göre yüzde 68 arttı
Ocak-eylül döneminde kullanılan KOBİ kredileri 1,4 trilyon lira oldu.

Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 40’ına omuz veren KOBİ’ler her geçen yıl hızla yurt dışı satışlarını artırıyor. Aynı zamanda KOBİ’lere sunulan finansman imkanları şirketlerin işlerini büyütebilmeleri için büyük önem taşıyor. Finansmana erişim noktasında bankacılık sektörü KOBİ’lere yönelik kredi musluklarını açtı. KOBİ’lere TL bazında kullandırılan kredi ilk 9 ayda 2021’in aynı dönemine göre 10 kattan fazla arttı.

MÜŞTERİ SAYISI ARTIŞTA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 2021 sonunda 856 milyar lira olan TL cinsi KOBİ kredilerinin tutarı, 30 Eylül 2022’de 1 trilyon

413 milyar liraya çıktı. TL KOBİ kredilerinde yılın 9 ayında yaşanan artış 557 milyar liraya ulaştı. Selektif kredi politikasını sürdüren Merkez Bankası, kredilerin yatırım ve üretime yönlenmesi için çalışmalar yürütürken,

KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü kredilerinden aldığı pay yüzde 24.5 ile tarihin en yüksek seviyesine geriledi. KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 4,3 milyon olurken, 3,7 milyonu mikro işletmeler oluşturdu.

YÜZDE 68 BÜYÜME YAŞANDI

Bankacılık sektörünün verileri büyüyen kredi hacminin yanı sıra kredi kalitesinin de geliştiğini ortaya koyuyor. Kur ve parite etkisinde arındırılmış ticari kredi büyümesi yüzde 40 seviyesine yükselirken, aynı dönemde KOBİ kredilerinin ise yüzde 68 oranında büyümesi dikkat çekiyor. Yine ihracata ve ithal ikamesine yönelik yatırım kararı almış firmalara tahsis edilen uzun vadeli TCMB kaynaklı Taahhütlü Avans Kredileri ile şu ana kadar yaklaşık 350 firmaya 60 milyar TL kaynak sunuldu.

TL CİNSİ FATURA KISITI KALDIRILDI

KOBİ’lerin krediye erişim imkanlarının gelişmesi için adımlar hızla atılıyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL cinsi fatura kısıtını KOBİ kredileri için kaldırarak bu kredilerin harcama alanlarını genişlettiğini açıkladı. Yeni alınan karara göre artık KOBİ’ler, krediye daha kolaylaştırılmış şartlarda ulaşabilecek. KOBİ’ler kredi almak için harcamaları, TL üzerinden faturalarla birlikte döviz cinsinden faturalarla da yapabilecek.

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