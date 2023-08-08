Üretici zeytinyağı düzenlemesinden memnun

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta zeytinyağında 1 Kasım'a kadar ihracata yönelik ek tedbirler alındığını bildirmişti. Üreticiler yeni kararı değerlendirdi. Zeytinyağına ihracat sınırlaması üreticiyi sevindirdi. Muğla Fethiye’de zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan, ürettiği ürünleri de ilçedeki restoranlara ve büyük işletmelere satan İlknur Kılınç, uygulamaya alınan ihracat yasağının çok yerinde bir karar olduğunu söyledi.

KISITLAMA İÇ PAZARA OLUMLU YANSIDI

İlknur Kılınç, “Bakanlığın uyguladığı bu kısıtlama, iç pazar için iyi oldu. Rekoltede son dönemde düşüş yaşanıyordu. Zeytin azdı. Bu düzenleme, bizim gibi üreticiler için faydalı olacak. Üretenin kazanması güzel. Ürüne gelen talebi karşılamak da böylece daha kolaylaşacak" ifadelerini kullandı. “Son dönemde artan maliyetlerden dolayı fiyatların kısa vadede düşeceğini sanmıyorum ama alınan tedbirlerin mutlaka piyasaya bir etkisi olacaktır” diyen Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

ÜRETİMİ DESTEKLEMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

“Bu kararı zaten bekliyorduk. Biz ihracata karşı değiliz ülkemiz için önemli ama üretimi düşünmezsek, ileride fiyatlar aşırı yükselir ve vatandaş zeytin bulamaz. Gübre, ilaç gibi birçok gider kalemimiz var ve üreticiyi desteklemek önemli. Şu anda işlenmiş zeytin fiyatı 100-120 lira bandında. Zeytinyağı da 150-170 lira arasında kalitesine göre değişiyor."







