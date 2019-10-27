Ekonomi Üretim 2020de
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretim 2020'de

Kalyon Enerji, Ankara'da kuracağı entegre güneş panel fabrikası için Çinli CETC ile iş birliği yaptı. Türkiye'de ilk yerli güneş paneli üretimini yapacak tesis Nisan 2020'de devreye alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinli şirket, Ar-Ge projelerinde Kalyon Enerji ile birlikte çalışacak.
Çinli şirket, Ar-Ge projelerinde Kalyon Enerji ile birlikte çalışacak.

Kalyon Enerji, Konya Karapınar'da kuracağı bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası için Çinli CETC ile iş birliği yaptı. Ankara Başkent OSB'de 80 bin metrekare kapalı alanda inşaatı tamamlanan fabrikada, bin 300 kişiye istihdam sağlanacak. Toplamda 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek fabrika, 2020'de üretime başlayacak ve "ingot, wafer, hücre ve modül" imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye'nin ilk entegre tesisi olacak.

İTHALATI AZALTACAK TESİS

Çinli şirket, tesisi teknolojik olarak kuracak ve 2 yıl boyunca fabrikanın işletmesi ile Ar-Ge projelerinde Kalyon Enerji ile birlikte çalışacak. Tesisin yapımı için CETC'nin yanı sıra tasarım firması EDRI ve silikon ingot makinaları üreticisi Jıngsheng ile de iş birliği yapıldı. Yıllık üretim kapasitesi 500 megavat olacak tesiste, yüzde 22 verimliliğe sahip "mono perc" hücre teknolojisi geliştirilecek. İstihdam edilen personelin eğitimlerine Çin'de başlanacak ve bu eğitimler, kuruluma paralel olarak Türkiye'de devam edecek. Yılda 134 milyon dolarlık güneş modülü ithalatı ihtiyacını ortadan kaldıracak entegre tesis, 58 milyon dolar ihracat kapasitesine de sahip olacak.

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