Üretim ve teslimatta Çin’i solladık

İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilen ve ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan HOMETEX 2023’te 850’ye yakın firma stantlı katılımcı olarak yer alıyor. Fuarda 20’ye yakın ülkeden yaklaşık 200 firma bulunurken; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcılar geldi. Fuar sektörün ihracatına önemli bir katkı sağlarken, firmalara çeşitli iş birliği imkanları da sunacak ve yarın kapılarını kapatacak.

Servet Selim Memişoğlu.

DENİZLİ’DEN 102 FİRMA FUARDA YERİNİ ALDI

Fuara katılımdan memnun olan sektör temsilcileri, Türkiye’nin son yıllarda teslimat hızıyla ve üretim gücüyle Çin’i solladığına dikkat çekti. Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen müşterilerin Türkiye’yi tercih ettiğini dile getiren üreticiler, müşteri potansiyelinden ve yabancı ilgisinin beklentileri aştığını söylediler.

Denizli’de ürettiği ürünlerini fuarda sergileyen Özinci Tekstil’in 3. Kuşak Yöneticisi Servet Selim Memişoğlu, fuar boyunca mevcut müşterilerden sipariş aldıklarını ve yeni alıcıları beklediklerini söyledi. Memişoğlu, “Fuarda 102 tane Denizli firması var. Denizli, ev tekstilinde önde gelen şehirlerimizden biri. Nevresim takımı, çeyizlik, yatak odası ürünlerimiz bulunuyor. 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa ve Orta Asya ana pazarımız. Türkiye, son yıllarda ev tekstilinde kaliteli ve hızlı mal tedariki noktasında iyi durumda. Bizi, Çin ve Hindistan’dan farklılaştıran en önemli özelliğimiz hızlı teslimat yapmamız” değerlendirmesinde bulundu.

TALEP UZAK DOĞU’DAN TÜRKİYE’YE KAYIYOR

1985’ten bu yana ev tekstilinde faaliyet gösteren Royal Home ise, 70’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firmanın Genel Müdürü Muhittin Atasoy, fuarda aşırı bir yoğunluk olduğunu belirtti. Suudi Arabistan, İsrail ve Ukrayna vatandaşlarının fuara akın ettiğini söyleyen Atasoy, “Siparişlerimiz iyi gidiyor. Geçen yıl 3 milyon dolarlık anlaşma yapmıştık. Bu yıl ise 5 milyon dolar hedefliyoruz. Üretimde son yıllarda Çin’in yerine geçtik” açıklamasında bulundu.

Berk Noyan.

Savunma sanayiine yerli üretim çözümü

Bursa’da aile şirketi olarak hizmet veren Fuarda yerini alan diğer bir firma Berteks Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan ise, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen inovatif kumaşları tasarımla birleştirdiklerini vurguladı. Şu anda üretimlerinin yüzde 95’inin ihracata kaydığını vurgulayan Noyan, “Ana pazarlarımız, Amerika, Avrupa ve Avustralya” dedi. Berteks’in özellikle perde, mekanizmalı perde, döşeme, store, plise, kaplamalı kumaşlar ürettiğini dile getiren Berk Noyan, savunma ve havacılık sanayii için birçok inovatif ürün sunduklarını söyledi. Noyan, “Yıllık ihracatımız 60 milyon dolar, bunun yüzde 40’ı Amerika’ya. Üretimimizin sadece yüzde 15’ini iç pazara sunuyoruz. Fuarda önemli siparişler aldık. Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz ve her yıl Teknofest’e katılıyoruz” diye konuştu.

Yıllık 17 milyon avro ihracat

Ağaoğlu Tekstil, 70 yıldır ev tekstili sektöründe faaliyet gösteriyor. Çarşaf ve nevresim takımları üreten firmanın Dış Ticaret Direktörü Cumhur Bandakçıoğlu, “Uşak merkezli, tamamen yerli bir firmayız. Yüzde 80 ihracat yapıyoruz. Fuara geçen yıl da katılmıştık. Bu fuarlar bizim için çok önemli. Avrupa bölgesine büyük bir ihracatımız var. Almanya başta geliyor. Yıllık 17 milyon avro ihracat yapıyoruz. Fuar bitene kadar yeni iş birlikleri ve anlaşmalar gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.



