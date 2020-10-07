​Üretime dönüşle yatırımlar artıyor

Yeni normal dönemin şartlarına göre hareket eden ekonominin önemli aktörlerinden özel sektör, üretime dönüşle beraber ajandalarına yeni yatırımları da ekliyor. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “Enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarına kesintisiz şebeke için yatırımlarımızı Türkiye’de yapmaya devam edeceğiz. Yurt dışı büyüme akslarımız olan Kordsa ve çimento işlerimizde, yapı malzeme işlerimizde de Amerika’daki büyümemizin akabinde şimdi kompozit işimizde, yapı malzemeleri işimizde Avrupa’da büyümeyi hedeflerimiz arasına koyduk” dedi.

Cenk Alper

YENİ NORMALE UYGUN AJANDA

Alper, Mayıs ayından itibaren salgın sonrası oluşacak fırsatlara odaklanmaya başladıklarını belirterek, 2021 yatırım planlarına ilişkin bilgiler verdi. Alper şunları söyledi: “3 tane noktada yatırımlarımızı odaklamak istiyoruz. Bir tanesi, Türkiye ve yurt dışında dengeli bir büyüme. Sadece Türkiye’den ihracatla bu işin olmayacağını pek çok sektörde gördük ve global yatırımlarımıza devam ediyoruz. İkincisi, yenilenebilir, sürdürülebilir yatırımların sağlanması. Üçüncüsü de dijital ve malzeme teknolojilerinde yatırımlar. Malzeme teknolojilerinde biliyorsunuz hem sanayi şirketlerimiz hem de üniversitemiz çok kuvvetli ve dijitalin yanında burada çok ciddi ilerlemelerin olduğunu görüyoruz. Finansal hizmetlerde tamamıyla dijitale geçiş için ciddi yatırımlarımız var.”

2021 YENİ FIRSATLAR YILI

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Çin’le ticaretin gözden geçirileceği 2021’de Türkiye’nin pek çok fırsata sahip olduğunu aktardı. Özdemir şöyle konuştu: “Türkiye hem tedarik üssü hem de üretim üssü olabilir. Çin’in yerine başka ülkeler geçecekse ve Türkiye buna adaysa ki ben ciddi olarak aday olduğunu düşünüyorum. 2021’de inşaat sektöründe Türkiye’de ve yurt dışında çok ciddi iş imkanları olduğunu düşünüyoruz ki inşaat sektörümüz gerçekten çok güçlü. Türkiye’nin inşaatçıları Çinli inşaat firmalarıyla başa baş savaşıyor ve marka durumda. Nitekim biz salgında üç tane yeni kontrat imzaladık.”

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DİJİTAL İŞ YAPMA DÖNEMİ

Ömer Yüngül

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, salgın ile beraber üretime ve yatırıma, insana ve topluma yepyeni bir pencereden bakmaya başladıklarını ifade etti. Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, salgınla beraber dijitalleşmeleri gerektiğini daha iyi kavradıklarını ifade ederek, müşteriye yerinde hizmet götürmeleri gerektiğini daha iyi anladıklarını söyledi. Bankacılık alanında pek çok evrak işi olduğunu anımsatan Akşam, bu süreçleri dijitale taşıdıklarını, kağıtsız ortamda çalıştıklarını anlattı.

ESNEK ÇALIŞMA GÜNDEME GELECEK

Hurşit Zorlu

Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu, Zorlu, “İş yapış süreçlerimizi tekrar gözden geçirip yeni dünyaya göre adapte etmek gerekiyor. Bu esnada siber güvenlik gibi bir sorunla da karşı karşıya kalacağız" diye konuştu. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, salgından önce başlattıkları Esnek Çalışma Projesi’nin çalışan memnuniyetini ve verimliliği artırdığını söyledi. Kayabaşı, “Çalışma ortamını çok keyifli hale getiriyoruz. Salgında esnek çalışma düzenine geçtik. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadan esnek ve uzaktan çalışmaya geçtik” bilgilerini verdi.