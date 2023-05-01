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Ekonomi

Ütü masası yüzünden ticaret savaşı başlatacaklar

İngiltere’de Türk ütü masası ürünleri ithalatının artması üzerine, yetkili kuruluş TRA yüzde 44’lük gümrük vergisi konulmasını istedi. Ülkedeki tek üretici şirketi korumak için atılan bu adım, Trump döneminde başlatılan ve keyfi kararlara dayanan ticaret savaşlarını hatırlattı.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İngilizler'den 'Yok artık' dedirten hamle.

İngilizler'den 'Yok artık' dedirten hamle.

Küreselleşmeyi bahane ederek, gelişmekte olan ülke piyasalarına kendi ürünlerini rahatça sokan sanayileşmiş ülkeler, çıkarları zarar gördüğünde hemen vergi kozunu oynuyor. Bunun son örneği İngiltere’de Türk malı ütü masası ürünlerine karşı yaşandı. Londra’da Ticaret Çözümleri Otoritesi (TRA) isimli resmi kurum, ilgili Türk şirketlerine karşı yüzde 44’lük gümrük tarifesi talep etti. TRA, söz konusu raporu, Minky isimli ütü masası üretici şirketin şikayeti üzerine hazırladı. Kurumun önerisi kabul edilirse bu durum, İngiltere’nin AB’nin ayrılmasından bu yana uygulanacak ilk anti-sübvansiyon adımı olacak.

BURAM BURAM TRUMPİZM KOKUYOR

Ülkede ütü masası üretimi konusunda lider durumdaki firma, Türkiye’den ithal edilen ürünlere karşı zor durumda kalınca bu hamleyi yaptı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, yetkililer Minky isimli şirketi ayakta tutabilmek için hemen gümrük vergisi kozunu gündeme getirdi. Konu ilgili bakanlığın sunulacak olsa da vergi önerisi, dünyayı kasıp kavuran ticaret savaşlarının yeni ayağı olarak yorumlandı. ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde Çin’e karşı başlatılan ticaret savaşları, kısa zamanda ülkelerin politik silahına dönüştü. Bir ürüne getirilen vergiye, karşı taraf da aynı oranda karşılık verdi. Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) anlaşma metinlerine aykırı bu tür uygulamalar, özellikle Trumpizm döneminin etkisi olarak değerlendiriliyor.

TÜRK MALINA VERGİ ADIMI

Öte yandan, Türkiye’den İngiltere’ye ithal edilen ütü masası miktarı 2019 yılından itibaren ciddi oranda arttı. 2021 rakamlarına göre ülke genelinde satılan 1,4 milyon adetlik ütü masasının yüzde 25 kadarını yerli ürünlerimiz oluşturuyor. TRA ise, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının ardından 2021’de İngiltere’yi haksız uluslararası ticaret uygulamalarına karşı savunmak için oluşturuldu. Kurum, raporunda Türk şirketlerinin aldığı sübvansiyonları vergiye isteğine karşı gerekçe olarak gösterdi. Açıklamada, İstenen verginin DTÖ kuralları ve İngiltere ve Türkiye arasında 2020’de imzalanan serbest ticaret anlaşmasına uygun olacağı iddia edildi.



#Türkiye
#İngiltere
#Ticaret
#gümrük vergisi
#Minky
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