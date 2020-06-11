Uyarı kararı siyasi mi? Almanya AB üyesi olmayan ülkelere kısıtlama kararını uzattı

Seyahat uyarısında bazı ülkeler için belirli kriterleri yerine getirmeleri durumunda istisna yapılabileceği ifade ediliyor. AB üyesi ülkelerin Schengen sınırlarını iç sınır olarak kabul ederek, birbirlerini desteklemesi ayrımcılık olarak ifade ediliyor. Düşen vaka sayıları ve alınan üst düzey hijyen önlemlerine rağmen Türkiye'nin kapsama alınmaması, “Yasak siyasi mi?” sorusunu akıllara getiriyor. Her yıl 5 milyon turist ağırladığımız Almanya'da 2 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Yasağın uzamasıyla birlikte gurbetçi vatandaşlarımız da Türkiye tatilini ertelemek durumunda kaldı.

ÜYE OLMAYAN ÜLKELERE KISITLAMA KARARI ÜZÜCÜ

Pandemi sonrası süreçte tüm ülkelerin turizmdeki ilk amacının iç turizmi harekete geçirmek olduğunu anlatan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “AB de Schengen sınırlarını iç sınır olarak kabul ediyor ve üye ülkeler birbirlerini destekliyor. Alman hükümetinin AB dışındaki ülkelere olan seyahat kısıtlamasını 31 Ağustos’a kadar uzatması kararı üzücü” diye konuştu.

HİÇBİR ÜLKEDE OLMAYAN ÖNLEM TÜRKİYE’DE VAR

“Türkiye çok başarılı bir pandemi süreci yönetti ve salgın kontrol atına alınmış görünüyor” diyen Müberra Eresin, turizm ve konaklama sektöründe Avrupa’da hiçbir ülkede olmayan, olağanüstü düzeyde hijyen ve sertifika programlarını hayata geçirdiklerini anlattı. Almanya’dan her şeye rağmen umutlu olduklarını vurgulayan Eresin, “Başta Türk vatandaşlarının ve Türkiye’ye devamlı gelen Alman vatandaşlarının Türkiye’ye gelmek için çok hevesli olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Maalesef bir süre daha bekleyeceğiz. Bu seyahat planı yapan misafirlerimizi hayal kırıklığına uğratacak” değerlendirmesinde bulundu.