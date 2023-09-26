Uzay kâşiflerinden Türkiye'ye övgü

Son yıllarda uzay ve havacılık konusunda yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Bursa, 19 ülkeden 70’in üzerinde astronot ve kozmonotu bir araya getirdi. Bu yıl 39. kez düzenlenen Gezegen Kongresi’ne Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kuruluşu Business School ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin uzay hamlesi için önemli bir adım olan kongrede Bursa’nın uzay, havacılık ve bilim alanındaki proje ve hedefleri öne çıkarılması hedefleniyor.

100. YILA YAKIŞAN TEMA: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Kongreye dünyanın dört yanından bilim ve iş insanları geldi. 70'i aşkın dünyaca ünlü astronot iki gün boyunca düzenlenen oturumlarda deneyimlerini paylaşıyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye'nin, ‘Gelecek Projeksiyonu’ oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Cumhuriyeti'n 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilen organizasyonun teması ise "İstikbal Göklerdedir" olarak seçildi.

BU ALANDAKİ YATIRIMLARI ARTIRDIK

Kongrenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezlerini hayata geçirdiklerini söyledi. GUHEM'in Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezi olduğunu hatırlatan Kacır, “Uluslararası Uzay ve Havacılık Kongresi’nin (IAC) 2026 yılında Antalya’da düzenlenmesi için de adaylık sürecindeyiz. Uzayın tüm dünya için etkin ve faydalı kullanımı adına barış ve işbirliği namına 'Türkiye olarak uzayda biz de varız' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken artık, uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor, uzayın tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanılması için daha fazla iş birliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

MERKEZ ANKARA OLACAK

Kacır, “Türkiye olarak halihazırda kendi uydularımızı üretme, geliştirme ve test etme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz" diyerek, şu bilgileri verdi: "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın da üretim süreçlerini tamamladık, test çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türksat 6A devreye alındığında Türkiye kendi haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Ülkemizin uzay alanında teknoloji geliştirme kabiliyetini artırırken, uzay girişimlerine ev sahipliği yapacak, uzay teknoloji geliştirme bölgesini önümüzdeki dönemde Ankara'da kuracağız.”

EWALD: ARAMIZA HOŞGELDİN TÜRKİYE

Uzay Kaşifleri Derneği (ASE) Başkanı Reinhold Ewald da tarihi bir günde tarihi bir mekanda güzel bir kongre gerçekleştirildiğini ifade etti. Ewald, “Bursa’da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Organizasyonumuzda uzay biliminde önemli astronotlarımızı ağırlıyoruz. Uzay aleminde artık Türkiye’nin de olduğunu görmek memnuniyet verici. Türkiye’nin astronot adayları da eğitimlerine devam ediyor. Türkiye gibi seçkin bir ülkeyi ve topluluğa aramıza ‘hoş geldiniz’ diliyorum. Bu yılın teması da ‘İstikbal Göklerdedir’. Artık gökyüzü geleceği gösteriyor. Geleceğimiz gökyüzünde. Gelin birlikte geleceği inşa etmeye başlayalım” dedi.

Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Togg’u test etti

Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, geldiği kongrede Bursa Uludağ’da Togg’u deneyimledi. Gezeravcı, ‘Anadolu’ renkli Togg’un direksiyonuna geçerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ön yolcu koltuğunda uzay yolcularına eşlik ederek copilotluk yaptı. Togg’un direksiyonuna ilk defa geçtiğini belirten Alper Gezeravcı’nın, “Togg’u ilk defa kullanıyorum. Çekilişine katıldım, kısmet olmadı” ifadesi gülüşmelere neden oldu. Bakan Kacır, bunun üzerine, “Astronotlara Togg kısmet olmadı ama uzaya gitmek nasip olacak.” şeklinde konuştu.

Rekabet uzaya taşındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ise teknolojiye dayalı uluslararası rekabetin uzaya taşındığını söyledi. Pek çok ülkenin stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğü bir dönemde, ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ atılımıyla Türkiye’nin kendi hedefleri, imkân ve kabiliyetleri doğrultusunda dönüşümünü büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğini belirten Burkay, “120’den fazla firmamız uluslararası alanda prestijli firmalarla çalışmalar yürütüyor” dedi.

Türkiye ile güzel bir iş birliği yapacağız

Astronot Michael Lopez-Alegria, Türkiye’ye uzay çalışmalarında yaptığı başarılı girişimlerinden dolayı teşekkür etti. Uzay yolculuğunda artık Türkiye’nin de yer aldığını ifade den Alegria, “Türkiye bu yolculukta bizlere katıldı. Ortak bir vizyonumuz uzayda hedefi büyümek, öğrenmek ve keşfetmek. Türkiye ile güzel bir işbirliği yapacağız. Türkiye’nin harika misafirperverliğini kutlayalım. Mümkün olduğunca yıldızlar üzerindeki sınırlarımızı zorlayacağız. Hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.







