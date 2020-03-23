Ekonomi Uzmanlar en fazla merak edilen soruyu yanıtladı Koronavirüs kargo ile gelen paketlerden ve veya nesnelerden bulaşır mı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzmanlar en fazla merak edilen soruyu yanıtladı: Koronavirüs kargo ile gelen paketlerden ve veya nesnelerden bulaşır mı?

Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisiyle online sipariş sayısında büyük artış yaşanıyor. Dışarı çıkmamak için ihtiyaçlarını internetten sipariş eden insanların endişe duyduğu konulardan biri de, "Koronavirüs kargo paketlerinden bulaşır mı?" sorusu oldu. Paketten virüs bulaşmasının düşük bir ihtimal olduğunu vurgulayan uzmanlar, tedbirin elden bırakılmaması görüşünde. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nesnelerin üzerindeki virüslerin 2 saat içinde etkisini yitirdiğini belirtirken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz koronavirüsün dış ortamlarda yaşamasının çok zor olduğunun altını çiziyor. Virüsün kısa süre de olsa nesneler üzerinde etkisini gösterdiğini ve bunun bir risk olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüne'e göre en önemli tedbir elleri doğru yıkamak.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin'de ortaya çıkarak Avrupa merkezli bir salgına dönüşen koronavirüsle ilgili şüphesiz alınan en önemli tedbir evde kalmak ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamak oldu.

Türkiye genelinde bu tavsiyeye uyulurken, insanlar temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için online siparişleri kullanmaya yöneldi.

Birçok insanın endişe duyduğu konulardan biri ise "Kargo paketlerinden salgın bulaşır mı?" sorusu oldu.

Uzmanlar, bu durumun yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor. Söz konusu senaryonun yaşanabilmesi için sıcaklık ve nem oranının yüksek olmasını ve kişinin salgının bulaşması için kasten elini ağzına götürmesi gerektiğini söylüyor.

"BİR SÜRE KAPI ARKASINDA BEKLETİN"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Nesnelerin üzerindeki bu tür virüslerin etkisi en ideal şartlarda bile 1 saat sonra yarı yarıya düşüyor. Yaklaşık 2.5 saat sonra bulaşabilecek virüs miktarı kalmıyor. Evden aldığımız şeyleri kapının arkasına bekletirsek, sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"DIŞ ORTAMDA YAŞAMASI ÇOK ZOR"

Medipol Sağlık Grubu doktorlarından, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz ise virüsün paketlerde bulaşmasının mümkün olmadığını belirterek şunları ifade ediyor:

  • "Koronavirüs zarflı virüslerden bir tanesi, yani dış ortama son derece dayanıksız, kolay ve hızla ölen bir virüs. Paketlerden bulaşması söz konusu değildir"

"NESNELERDE
KISA SÜRE DE OLSA
YAŞAYABİLİRLER"

Okan Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş ise "2009 yılındaki domuz gribi örneğinde bunları yaşadık. Bu tür virüsler nesneler üzerinde kısa süre de olsa yaşayabilir. Salgın insandan insanla temas ettiği her yerde bulaştırma riskine sahip ama bu düşük ihtimaldir" dedi.

EN ÖNEMLİ TEDBİR 'ELLERİ YIKAMAK'

Diğer salgınlarda olduğu gibi virüsten kaçınmada en önemli rolün el yıkama olduğunu belirten Özgüneş, "Salgına karşı mutlaka ellerin sık sık yıkanması gerekiyor" uyarını yapıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş alınması gereken tedbirleri şöyle açıklıyor:

  • * El hijyeni hastalıklardan korunmada oldukça önemlidir. Bu nedenle; ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayın. Eller yıkanamıyorsa alkol bazlı dezenfektan tercih edin.
  • * Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizle veya bir kağıt mendille kapatın, ardından mendili kapalı bir çöpe atın ve ellerinizi yıkayın.
  • * Soğuk algınlığı, ateş veya öksürük gibi grip semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçının.
  • * Ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtiler gösterirseniz en yakın sağlık kurumuna veya doktorunuza hemen ulaşın.

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