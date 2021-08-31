Ekonomi Vakıf Katılıma Brandon Hall Mükemmellik Ödüllerinde 9 dalda ödül
İŞ DÜNYASI

Vakıf Katılım'a Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri'nde 9 dalda ödül

Vakıf Katılım, dünyanın en prestijli danışmanlık kurumlarından Brandon Hall’un düzenlediği Mükemmellik Ödülleri’nde, 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi AA
Vakıf Katılıma Brandon Hall Mükemmellik Ödüllerinde 9 dalda ödül
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Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İK ve eğitim alanlarında ortaya koyduğu çalışmalarla bankacılık sektöründe en çok ödül alan kurum oldu.

Sektöre nitelikli yöneticiler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "My Talent MT Programı" ile "Aday İlişkileri Yönetiminde En İyi Geliştirme", "Koçluk ve Mentorluk Programı" ile "Öğrenme Programının En İyi Sonuçları", "Kariyer Gelişim Programı" ile "En İyi Lider Geliştirme" ve "En İyi Karma Öğrenme, "Yöneticiliğe Vakıf Olma Programı" ile "En İyi Lider Geliştirme" kategorilerinden altın ödül elde eden Vakıf Katılım, "My Talent MT Programı" ile de "En İyi Aday Deneyimi" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

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Banka ayrıca devreye aldığı "Gelişim Hep Biz’imle Programı" ile "En İyi Öğrenme Stratejisi Oluşturma", "Asil Müdürlüğe Geçiş Değerlendirme ve Gelişim Programı" ile "En İyi Özgün/Yenilikçi Liderlik Programı", "Odak Performans Yönetim Sistemi" ile de "Performans Yönetiminde En İyi Geliştirme" kategorilerinde bronz ödül almaya hak kazandı.

Vakıf Katılım, bu ödülleri çalışanlarına verdiği değerin yanı sıra İK ve eğitim alanlarında uyguladığı programların ihtiyaçlara karşılık vermesi, işlevsel, yenilikçi ve ölçülebilir faydalar sunması özellikleriyle elde etti.

"Bir kuruluşun gerçek gücü sahip olduğu insan kaynağıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz, Vakıf Katılım olarak bir kuruluşun gerçek gücünün sahip olduğu insan kaynağı olduğuna inandıklarını aktardı.

Bu vizyon doğrultusunda kuruldukları günden bu yana insan kaynakları ve eğitim alanında çok önemli çalışmalar ortaya koyduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örnek uygulamalarımızla sektöre yön veriyoruz. Doğru ve yenilikçi İK yaklaşımlarıyla kurum çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyeceği çalışma ortamları oluşturuyor, kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara yol açıyor ve önemli gelişim fırsatları sunuyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir büyümeyi ancak bu şekilde sağlayacağımızı biliyoruz. Vakıf Katılım'ın çalışma kültüründe açık iletişim ve hizmet odaklılığın önemli bir yeri var. İşe alım dahil insan kaynaklarının tüm uygulamalarında çeşitli CRM, robotik ve dijitalleşme süreçlerine yer veriyoruz.

İK ve eğitim alanlarında ortaya koyduğumuz çalışma ve yaklaşımlar neticesinde çalışanlarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler alıyor, çalışan bağlılığını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu çabalarımızın şimdi de dünyanın en prestijli danışmanlık kurumlarından Brandon Hall'un düzenlediği Mükemmellik Ödülleri'nde 9 ödülle taçlandırılması bizleri oldukça mutlu etti. Yarışmada Türkiye'de bankacılık sektöründe en çok ödül alan kurumlar sıralamasında Vakıf Katılım’ı ilk sırada görmek ise ayrıca değerli. Çalışmalarımızı daha nice ödüllerle taçlandıracağımıza gönülden inanıyorum."

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