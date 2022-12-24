Vakıfbank 69. yılında 69 atölyeye ulaşacak

VakıfBank, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2017’den beri yürüttüğü Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Projesi’nde, 15 yeni atölyenin açılması için kolları sıvadı. MEB ile VakıfBank arasında düzenlenen protokol çerçevesinde, özel yetenekli çocukların desteklenmesi için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yeni bilgisayar, mekantronik ve akıl oyunları atölyeleri açılması hedefleniyor. Bugüne kadar toplam 379 BİLSEM’in 54’ünde kurduğu atölyelerle yaklaşık 35 bin özel yetenekli çocuğun hayatına dokunan VakıfBank, yeni atölyelerle de gelecek nesillerin potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak sağlayacak.

KAPASİTELERİ ARTACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, VakıfBank’ın, BİLSEM Projesi’nde çok önemli paydaşları olduğunu söyledi. Özer, “Türkiye’nin her noktasındaki okullaşma oranını yüzde 95’in üzerine çıkardık. BİLSEM’ler aracılığıyla özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini artırmak için yatırımda bulunuyoruz. BİLSEM’lerin sayısını iki katına çıkararak 379 BİLSEM’e ulaştık. Ama yetenekli çocuklarımızın bulundukları mahalle ve ilçelerde de BİLSEM’lere ulaşmalarını amaçlıyoruz. Bu yüzden de bir müjdemiz var: Tüm ilçelerimizde BİLSEM’ler kuracağız. 2023 yılında BİLSEM’lerin kapasitelerini artıracağız ve bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemiz, rekabet ve gelişmişliğiyle örnek olacak.”

REKLAM

GELECEĞE YATIRIM

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, BİLSEM’lere 5 yıldır destek verdiklerini, bu sayede Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi. Üstünsalih, “Bu zamana kadar 15 yapay zekâ atölyesi, 30 mekatronik atölyesi, 9 akıl oyunları atölyesinin yapımını üstlenerek yaklaşık 35 bin özel yetenekli çocuğun hayatına dokunduk. Bugün bizi 15 yeni atölyemize taşıyacak imzaları attık. 69. yaşımızda 69. atölyemize kavuşmuş olacağız. Bugüne kadar atölyelerimizde, öğrencilerimiz pek çok inovatif işe imza attı, ödüller kazandı. Ama her şeyden önemlisi, onların hayal gücü ve azmi bizlere ilham verdi” diye konuştu.

EKONOMİ VakıfBank'a yurt dışından 400 milyon euroluk dev kaynak