Varlık Fonu’ndan başarılı hisse satışı

04:0018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ta bulunan yüzde 74,79'luk paylarından yüzde 1,53'ünü 4,1 milyar liraya sattı. Yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara sunulan hisse satışı büyük ilgi gördü. İşlemin başarıyla tamamlanması, Türkiye ekonomisine duyulan güveni gösterdi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ta bulunan paylarından 152 milyon lira değerindeki kısmın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53'üne tekabül eden hisse satışı için Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildi. Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, talep toplama işlemi sonucunda Vakıfbank'ın hisse satışının pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4 milyar 114 milyon 640 bin TL karşılığında olduğu belirtildi.

EKONOMİYE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Yabancı yatırımcıların "Project New Dawn" adını verdikleri ve "Yeni Bir Şafak" anlamına gelen pay satış işleminin başarıyla tamamlanması Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi oldu.

TVF ANA PAY SAHİBİ OLMAYI SÜRDÜRECEK

Türkiye Varlık Fonu açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 19 Eylül 2025 tarihinde (yarın) borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlemin kapanışını takiben, Türkiye Varlık Fonu’nun Vakıfbank’taki doğrudan pay sahipliği yüzde 73,26 olacak, Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ın ana pay sahibi olmaya devam edecektir."



#Varlık Fonu
#Vakıf Bank
#Ekonomi
