Varlık Fonu’ndan başarılı hisse satışı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ta bulunan paylarından 152 milyon lira değerindeki kısmın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53'üne tekabül eden hisse satışı için Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildi. Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, talep toplama işlemi sonucunda Vakıfbank'ın hisse satışının pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4 milyar 114 milyon 640 bin TL karşılığında olduğu belirtildi.