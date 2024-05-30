Vatandaş nakit satın aldı

Kalan yüzde 83'lük kısım ise tek çekim veya nakit olarak gerçekleştirildi. 2023 yılında en fazla taksitli alışverişin kasımda yapıldığı görülürken en azının ise şubat ayında olduğu belirlendi. Taksitli işlemlerde en büyük payı yaklaşık yüzde 40 ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri aldı. İkinci sırada yüzde 25,69 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü geldi.

Giyim sektörünü ise yüzde 24 ile otomobil yedek parça ve servis takip etti. Özel günlerde alınan çiçeklerin yüzde 20,95 seviyesine ulaşması taksitli işlemler arasında dikkat çekti. Türkiye'de kutlanan özel günler arasında en fazla taksitli alışveriş yüzde 21,92 ile Öğretmenler Günü’nde yapıldı. Taksitli işlemler arasında ikinci sırada ise en uzun gece olan 21 Aralık bulunuyor. Üçüncü sırada kasım kampanyaları, dördüncü sırada okulların açılışı ve 5'inci sırada ise Anneler Günü yer alıyor. En fazla taksitli alışveriş yapılması beklenen Sevgililer Günü ise özel günler arasında 15'inci ve son sırada.

YÜZDE 72'Sİ GÜVENLİ ÖDEME

Yapılan 5 milyarın üzerinde alışverişin arasında en sık kullanılan ödeme yöntemi yüzde 65,95 ile kartlı oldu. EFT/havale ve diğer ödemelerin oranı yüzde 27,66, kapıda ödemelerin oranı ise yüzde 6,39 oranında kayıtlara geçti. Bununla beraber kartlı ödemelerin yüzde 72,5’inde 3D Secure yani güvenli ödeme kullanıldı.







