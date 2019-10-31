Ekonomi Vatandaşı sevindirecek haber Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı yarın başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşı sevindirecek haber: Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı yarın başlıyor

Vatandaşı sevindirecek haber: Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı yarın başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan tebliğ değişikliğiyle kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1,60'lık sınır yarın uygulanmaya başlıyor.

Haber Merkezi AA
Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı geliyor.
Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı geliyor.

Merkez Bankasınca "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ"de 16 Ekim'de değişiklik yapılmış, bu kapsamda daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır belirlenmişti.

Böylece, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1,60'ı geçemeyeceği hükmü getirilmişti.

Kredi kartında önemli adım: Aralıkta fiyatlar düşüşe geçecek
EKONOMİ
Kredi kartında önemli adım: Aralıkta fiyatlar düşüşe geçecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlendiğini ve yüzde 3'lere kadar çıktığını hatırlattı.

  • Avdagiç, yarından itibaren kredi kartıyla yapılan satışlar için işletmelerin bankalara ödediği komisyon oranlarında çok önemli bir regülasyonun uygulamaya geçtiğini belirterek, "TCMB'nin tebliğ değişikliği ile üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek. Bu kararla, küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını çok daha ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü kaldırmıştır. Böylece ortaya hem makul bir oran konulmuş oldu, hem de uygulamada bankalar arası bir birlik sağlandı." diye konuştu.

İşsiz vatandaşa 20 bin liralık kredi kartı
OYNAT 06:05
İşsiz vatandaşa 20 bin liralık kredi kartı
Türkiye'de kişi başına 3 adet kredi kartı düşerken, 32 milyon kişinin ise kredi kartı borçlusu olduğu ortaya çıktı. Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, işten çıkartılmış bir işçinin kredi kartına 20 bin lira limit verildiğine dahi şahit olduklarını söyledi.

2018'de kartla 700 milyar lira alışveriş

Avdagiç, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 2018'de 700 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylesi önemli bir ödeme aracında komisyonların farklılığı ve yüksekliği işletmelere büyük bir yük getiriyordu. Mevcut uygulamada nakit ihtiyacından ötürü bu işlemleri vadesinden önce nakde çevirmek isteyen işletme sahibi yüzde 3'e kadar çıkan komisyonla karşı karşıya kalıyordu. Bu yükün bir kısmı da ister istemez tüketiciye yansıyordu. Ayrıca kredi kartı kullanımına ve haliyle kayıt dışı ile mücadeleye negatif etki eden bir süreçti. Bu regülasyonun sadece işletmelere değil tüketiciye ve kamuya da fayda getireceğini düşünüyoruz. Bankaların indirmeye yanaşmadıkları yüksek kredi faizleri karşısında sınırlanan komisyon bedeli, perakende satış yapan KOBİ'lerin finansman ihtiyacında ciddi bir boşluğu dolduracaktır."

  • Uygulamanın üç olumlu etkisi olacağını ifade eden Avdagiç, düzenlemenin öncelikle perakende şirketler ve esnaflar başta olmak üzere kredi kartıyla işlem yapan tüm işletmelerin karlılıklarına büyük katkı yapacağını söyledi.

Maliyetlerdeki düşüşün tüketici fiyatına da olumlu yansıyacağını aktaran Avdagiç, kredi kartı kullanımını teşvik etmesi dolayısıyla kayıt dışılığı azaltarak vergi gelirlerini artıracağını kaydetti.

Avdagiç, ilerleyen süreçte ise yüzde 1,60’lık oranın tekrar müzakere edilerek daha da uygun düzeylere indirileceğine inandığını sözlerine ekledi.

İhtiyaç kredisi yapılandırması nasıl yapılır?
FOTOĞRAF 13
Title
Kredi kartlarının ardından ihtiyaç kredisi borçlarının 60 aya kadar yapılandırılması kararı bankaları harekete geçirdi. Başta kamular olmak üzere bankalar, ihtiyaç kredilerinin uygun faizle yapılandırılması için çalışma başlattı. Dün itibarıyla uygulamaya giren düzenlemeden binlerce vatandaş yararlanacak. İşte tüm detaylar...
Title
Bankacılık mevcuatında yapılan değişiklikle ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, borçlular rahatladı. Tüketici kredisi borcunu ödemekte zorlananlar bankalara yapılandırma başvurusu yapabilecek.
Title
İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMASINDAN KİMLER YARARLANACAK?10 Ocak 2019'dan önce ihtiyaç kredisinin anapara ya da faiz ödemelerini geciktirenler yararlanacak. Tahsili geciken tüketici kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, kredi borçlarını düzenli ödeyenler için uygulanmayacak.
Title
NEREYE BAŞVURULACAK? Yapılandırma için tüketici kredisi borcu bulunan bankaya başvurulacak.
Title
BAŞVURU ÜCRETİ OLACAK MI? Herhangi bir başvuru ücreti söz konusu olmayacak. Birleştiren ihtiyaç kredisi kullanarak kredi kartı borçlarını yapılandıran vatandaşlar aynı bankada ihtiyaç kredisini de yapılandırabilecek.
Title
.Müşterilerin başvurusuyla yapılandırma süreci başlayacak. Bankaya giderken TC numarası yazılı kimlik ve çalışılıyorsa maaş bordrosunun alınması gerekiyor.
Title
YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR? Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik kampanyada olduğu gibi, ihtiyaç kredisi için de başvuru için bir süre sınırı bulunmuyor.
Title
FAİZ ORANI NE KADAR? Her banka kendi belirlediği faiz oranını uygulayacak. Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların, uygulanacak kredi faizlerine dikkat etmesi gerekiyor.
Title
60 AY VADE: İhtiyaç kredisinin yapılandırılmasına ilişkin 60 aylık vade, başvuruyla beraber başlayacak. Bu sürenin üzerine çıkılmayacak. İsteyen daha kısa süreli kredi kullanabilecek.
Title
İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMASI BAŞVURU ÜCRETİ İSTENİYOR MU? Herhangi bir başvuru ücreti söz konusu olmayacak. Birleştiren ihtiyaç kredisi kullanarak kredi kartı borçlarını yapılandıran vatandaşlar aynı bankada ihtiyaç kredisini de yapılandırabilecek.
Title
BORÇ SINIRI VAR MI? Yapılandırılan borçlar için bir sınır bulunmuyor. 500 liralık borç da, 100 bin liralık borç da yapılandırılabilecek.Ancak kredi kartında olduğu gibi kişinin gelir düzeyinin borcu ödeyip ödemeyeceği kriterine bakılacak.
Title
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te düzenleme yapıldı. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre; Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ana para veveya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir maddesi eklendi. Yapılan düzenleme ile tüketici kredisi geri ödemesinde genellikle 36-48 ay olan vade sınırı artırıldı.
Title
İhtiyaç kredisi yapılandırması nasıl yapılır?
Bankacılık mevduatında yapılan değişiklikle ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Birçok kişi kimlerin yararlanacağını ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. İhtiyaç kredisi yapılandırması nasıl yapılır?


Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

​Bakan Akar, yakalanan 18 rejim askerine ilişkin açıklama yaptı.
Nar yedi hayatını kaybetti

Nar yedi hayatını kaybetti

​4 yaşındaki Saliha'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İş birliğimizdevam edecek

İş birliğimiz
devam edecek

​​Erdoğan ve konuk Başbakan Gakharia açıklama yaptı.
Mütevazı başkan

Mütevazı başkan

Belediye başkanı itfaiye aracını makam aracı olarak kullanıyor.
Tel Abyad'da<br> askeri hareketlilik

Tel Abyad'da
askeri hareketlilik

Terörden arındırılan kentte askeri hareketlilik yaşanıyor.
AYM'den <br>Başbuğ kararı

AYM'den
Başbuğ kararı

Hakkındaki 'Ergenekon' davası düştü.

Mehmetçiğin<br>hayatını kurtardı<br>

Mehmetçiğin
hayatını kurtardı

​Düşman tehdidini algılayıp, personeli ikaz etti.
Yarın<br>yürürlüğe giriyor

Yarın
yürürlüğe giriyor

​Kredi kartı ile satışta komisyon sınırlanacak.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İstihdam odaklı<br> yeni kredi paketi

İstihdam odaklı
yeni kredi paketi

Üç kamu bankası yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
Alanı da satanı da mağdur eden rapor

Alanı da satanı da mağdur eden rapor

​İkinci el otomobilde iki ay sonra zorunlu olacak.
Kısıtlama <br>yarın başlıyor

Kısıtlama
yarın başlıyor

Yetkisiz 'çakar' kullananlara 2 bin 4 liraya kadar ceza kesilecek.
Belhanda'yı isteriz

Belhanda'yı isteriz

Galatasaraylı futbolcuya sürpriz transfer çağrısı.
Aynı ilçede <br>110 kişi dolandırıldı

Aynı ilçede
110 kişi dolandırıldı

İş vaadiyle kişi başı 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldular.
250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

​Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı bombalar tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.