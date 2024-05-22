Vergi kaçırana 'demir' yumruk

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı birçok sektörde inceleme başlatılmıştı. Demir-çelik sektörüne yönelik yürütülen ve basında "demir yumruk" operasyonu olarak anılan incelemede sonuç alındı. İlk incelemeler sonrasında rekor cezalar geldi. İki firmaya vergi kaçırdıkları gerekçesiyle 7 milyar lira tutarında ceza kesildi. Firmalardan birine 5 milyar lira, diğerine ise 2 milyar lira ceza kesildiği öğrenildi.Bakanlık kaynakları, sonuçlanmaya yakın durumdaki incelemeler sonrasında, kazancı oranında vergi ödemeyen şirketlere daha yüksek cezaların kesileceğini bildirdi.

Diğer mükellefler hakkında devam eden incelemeler ise tamamlanmak üzere. Edinilen bilgilere göre; bu rekor cezanın da üstünde cezalar kesilecek. Bu mükelleflerle ilgili MASAK mevzuatı kapsamında aklama suçu incelemeleri de vergi incelemeleri ile birlikte yine Vergi Müfettişleri tarafından yürütülüyor. Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini vurguluyor. Demir-çelik sektöründe rekor cezalarla sonuçlanan bu inceleme sürecinin bir benzeri daha önce akaryakıt sektöründe başlatılmıştı. Bu incelemeler için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı risk analiz biriminde ayrı bir masa oluşturuldu.