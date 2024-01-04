Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar

Gelir İdaresi Başkanlığı, en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Türkiye genelinde 4 milyon 43 bin mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi. 2022 yılı Gelir Vergisi rekortmeni 564,1 milyon lira ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi.

76 REKORTMEN ADINI GİZLEDİ

2022 yılı vergi rekortmenleri listesinde 2, 4, 5, 6 ve 7’inci sıradaki mükellefler isminin açıklanmasını istemedi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 200,7 milyon lira vergiyle üçüncü oldu. Enka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara 120,1 milyon lira ile sekizinci, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 115,6 milyon lirayla dokuzuncu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise 114,3 milyon lira vergiyle onuncu oldu. İlk 100 listesinde 76 rekortmenin ismini gizli tutması dikkat çekti.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise birinci ve üçüncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2’nci sırasında 21,4 milyar lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.











