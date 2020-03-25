Virüse şubesiz bankacılık kalkanı: Artık o işlemler için ücret alınmayacak

Finans sektörü korona mücadelesinde üzerine düşen sorumluluklar için kozlarını sahaya sürmeye başladı. İlk hamla olarak insanların çok rahat virüs kapabileceği ATM’lerde sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Ardından ise ATM’lerin çok fazla kullanılmaması için limit arttırıldı. Birçok banka tek çekim limitini 5 bin liraya çıkardı. Tedbirler bununla sınırlı kalmadı. Dışarıda ilgili bankanın ATM makinesini arayıp virüse mahrus kalınmaması için başka bankaların ATM cihazlarından da çekilen paralardan ücret alınmadı.

ŞİMDİ DE EFT VE HAVALE ÜCCRETSİZ

Bankalar müşterilerin şubeye gelmemesini teşvik etmek için yeni bir hamle daha yaptı. Bazı bankalar artık EFT ve havale işlemlerinden de para almayacağını duyurdu. Bu hamlenin ilk duyurusu Denizbank’tan geldi. Banka, müşterilerine yaptığı duyuruda, “Sağlığınız bizim için her şeyden öncelikli. Korona virüsü tehlikesine karşı kalabalık ortamlarda bulunmamanız adına;7/24 DenizBank Internet Subesi, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamasından işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bu kanallardan yapılacak EFT ve havale islemlerinden bir ay süreyle herhangi bir ücret alınmayacak” dendi.

Alternatifbank da ücret almıyor

Eft ve havale işlemlerinden ücret almayan bir diğer banka Alternatifbank olarak dikkat çekiyor. Bankadan yapılan duyuruda, “Sizin ve çevrenizdekilerin saglığı için bankacılık işlemlerinizi internet ve mobil bankacılık kanallarımız, ATM ve Müşteri İletisim Merkezimiz üzerinden yapabilirsiniz” deniliyor. Banka, bir ay sureyle internet ve mobil bankacılık uzerinden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacağını da belirtiyor.

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Kartsız para yatırmaya ücret yok

Kalabalık ortamlara girmeden işlemlerin yapılabilmesi için Vakıfbank da kartsız para yatırma işleminden ücret almıyor. Konu ile ilgili yazılı bilgilendirme yapan banka şu ifadelere yer verdi. “ATM’den kartsiz para yatirma isleminden ucret alinmayacak ve bu surecte Bankamiz ATM’lerinden günlük 5 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekebileceksiniz.”