Vize sorunuyla Avrupa kendine zarar veriyor

'Gıda sektöründe ciddi bir potansiyel olduğu çok açık' diyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025, 2026 ve 2027 ile ilgili açıklanan hedefleri var. Gıda sektörü Türkiye’nin ihracat artışından en az 8-10 puan daha yüksek miktarda artış sağlayacak bir sektör. Böyle bir potansiyeli var. Türkiye’nin ihracatı yüzde 5-6 artıyorsa, gıda ihracatının yüzde 15-16 artması lazım. Türkiye’nin gıda ve gıda ürünleri ihraç potansiyeli, konvansiyonel ihracat rakamlarının üzerindedir. Bunu artıracak konuları çalışmamız lazım. Bunun önünü kesen konuları incelememiz ve süratle masadan kaldırmamız lazım. Ben o konuda iyimserim. Gıda ve tarım, Türkiye'nin önü açık sektörlerinden biri. Şunu da söylemem gerekir. Bunu büyük bir keyifle söylüyorum ki Türk gıda endüstrisinin özellikle nitelikli pazarlarda imajı çok iyi, kalitemiz çok iyi.”