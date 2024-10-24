Vize sorunuyla Avrupa kendine zarar veriyor

Avrupa’nın vizeyle ilgili tutumunu eleştiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş adamları ülkesine gelmediği için şikayet eden Avrupa’nın, Çin hakimiyetinden şikayet ettiğini belirtti. Avrupa’nın bu tutumla kendine zarar verdiğini dile getiren Avdagiç, mülteci sorununu gerekçe göstermesinin de çelişkili olduğunu vurguladı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AB'nin hem Çin'in ticari baskısından yakındığını hem de tedarik sorununu çözebileceği Türkiye'deki iş insanlarına vize vermemek için her türlü bahaneyi ürettiğini kaydetti. İş dünyasının Schengen vizesinde yaşadığı sorunlar konusunda AB yetkililerini eleştiren Avdagiç, “Avrupalı diplomatlara diyoruz ki, bizim makina talep eden iş adamımızın, ülkelerinize gelmesine fırsat vermiyorsunuz. Sonra Çin makinası alıyorlar diye Çin’den şikayet ediyorsunuz. Kendinize zarar veriyorsunuz” diye konuştu. SIAL Paris Gıda Fuarı’nda gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Avdagiç, Cumhurbaşkanından başlayarak Dışişleri Bakanlığı ve diğer bütün kurumların vize sorununun çözümü için en etkili bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
BAŞVURUDA MÜKERRERLİK VAR
Vize sorununun devletler nezdinde çözülebilecek bir konu olduğunun altını çizen Avdagiç, Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde artık ezberlenen bir yaklaşım gördüklerine dikkat çekerek, şu yorumu yaptı: "Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var."
MÜLTECİYİ ÖNE SÜRMENİN TEKNİK KARŞILIĞI YOK
AB'nin vize krizine mülteci sorununu gerekçe göstermesinin de teknik olarak karşılığının olmadığını vurgulayan Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: “Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor. Onun teknik bir karşılığı bizim nezdimizde yok.”
İhracatçılar rekolte sorununa takılmayacak
- Paris’te düzenlenen SIAL Gıda Fuarı’nda bu yıl en yüksek katılım İtalya’dan geldi. Ev sahibi Fransa ikinci sırada yer alırken, İspanya üçüncü, Türkiye ise 346 katılımcı ile dördüncü ülke olarak sıralandı. SIAL Paris Gıda Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin rekor sayıda firma ile katılmasının önemli olduğuna dikkati çekti. İhracatçılar için bu yıl önemli ürünlerin rekoltelerinde sorun olacak bir durum oluşmadığını kaydeden Avdagiç, “Gıda ihracatına konu olan önemli mahsullerin üretiminde de bir sıkıntı olmaması, bizim fiyatlarımızın da daha makul bir seviyede oluşmasına vesile oluyor” dedi.
Gıda ve tarımda Türkiye'nin önü açık
- 'Gıda sektöründe ciddi bir potansiyel olduğu çok açık' diyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025, 2026 ve 2027 ile ilgili açıklanan hedefleri var. Gıda sektörü Türkiye’nin ihracat artışından en az 8-10 puan daha yüksek miktarda artış sağlayacak bir sektör. Böyle bir potansiyeli var. Türkiye’nin ihracatı yüzde 5-6 artıyorsa, gıda ihracatının yüzde 15-16 artması lazım. Türkiye’nin gıda ve gıda ürünleri ihraç potansiyeli, konvansiyonel ihracat rakamlarının üzerindedir. Bunu artıracak konuları çalışmamız lazım. Bunun önünü kesen konuları incelememiz ve süratle masadan kaldırmamız lazım. Ben o konuda iyimserim. Gıda ve tarım, Türkiye'nin önü açık sektörlerinden biri. Şunu da söylemem gerekir. Bunu büyük bir keyifle söylüyorum ki Türk gıda endüstrisinin özellikle nitelikli pazarlarda imajı çok iyi, kalitemiz çok iyi.”