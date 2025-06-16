Vodafone Red’liler bir yılda 500 milyon TL tasarruf sağladı

Müşteri memnuniyeti ve sadakatini amaçlayan bu uygulamalardan biri de Vodafone’un sunduğu Red ayrıcalıkları. Şirket, abonelerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırırken, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ettiklerini açıkladı. Vodafone Red müşterileri, kendilerine sunulan özel faydalarla son 1 yılda toplam 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalıktan yararlandı.

YURT DIŞI TARİFELERİNE YOĞUN İLGİ

Tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde, en popüler uygulamalarda toplam 524 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Red’li müşteriler, avantajlı yurt dışı paketleri ve Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi gibi yurt dışı ayrıcalıkları sayesinde son 1 yılda 327 milyon TL tasarruf etti. Ayrıca 113 bini aşkın Red'li, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 2,6 milyon dakika ücretsiz konuştu. Vodafone Red’lilerin en çok aradığı 5 ülke Almanya, KKTC, Yunanistan, Hollanda, Fransa oldu.

ÜÇ MİLYAR GİGABAYT İNTERNET

İzmir’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Red’lilere, son 1 yılda 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalık sağlandı Bu süreçte Red’liler yaklaşık 3,1 milyar GB mobil internet kullandı, 54,1 milyar dakika konuştu, 1,5 milyar SMS attı. Vodafone Red’liler normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,8 kat fazla internet kullanırken, Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 25 GB’ı aştı” diye konuştu.

200 ülkede geçerli

Vodafone Red’in yurt dışı ayrıcalıklarına da değinen Şahin şu bilgileri verdi: “Red’li müşteriler yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Toplam yurt dışına gidenlerin %65’i Red müşterimiz. 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi ile müşterilerimizin yurt dışı seyahatlerinde yanında olmayı sürdürüyoruz. Yurt Dışı 1GB ve 3GB paketlerini 125 bini aşkın kişi kullandı."











