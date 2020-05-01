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Ekonomi Washingtondan Türk iş adamlarına çağrı ABDde firma alma zamanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Washington’dan Türk iş adamlarına çağrı: ABD’de firma alma zamanı

Maske ve tıbbi malzeme yardımıyla ABD’de gündem olan Türkiye, olumlu havayı fırsata çevirmek istiyor. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, “Bu dönemde Made in Turkey algısını destekleyecek tüm adımları atıyoruz. ABD’de firma almak için en uygun zaman” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kovid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünü çizmek hedefiyle büyükelçilerle düzenlediği “TİM Export Talks” online panellerine devam ediyor. Paneller serisinin üçüncüsü, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın katılımıyla “Kovid-19 sonrası ABD’de ihracatçılar için hangi fırsatlar var?” başlığıyla TİM’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirdi. Panelde, Kovid-19 sürecinde ABD’de alınan tedbirler, ABD ekonomisinin salgın sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış ticaretindeki gelişmeler ve gelecek döneme dair fırsatlar değerlendirildi.

“Kovid-19 sonrası ABD’de ihracatçılar için hangi fırsatlar var?” isimli panel

MADE İN TURKEY ALGISI OLUŞTU

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Türkiye’nin, maske yardımının ardından ABD medyasında gündem olduğunu belirterek, “Bu havanın devamını sağlayacağız. Bu dönemde Made in Turkey algısını destekleyecek tüm adımları atıyoruz. Türk dernekleri de halka maske dağıtıyor. Bundan sonra Türkiye 100 bin maske gönderirse ellerimle teslim edeceğim ve ABD basınını oraya götüreceğim” ifadelerini kullandı.

İHRACATÇILARIMIZ YAPI OLUŞTURSUN

Türk ihracatçıların geçen yıl tüm sıkıntılara rağmen adeta bir engelli koşu yaparak ABD’ye ihracatta önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: “ABD’ye bakış açımızda yapısal bir değişikliğe gitmemiz lazım. Bir ABD yok orada. ABD’de her bir eyaleti ayrı değerlendirmek lazım. İhracatçıların belki Batı Yakası’nda bir ofisi olması lazım. ABD’nin iç tedariki bakımından da bizim ihracatçımız kendi yapısını oluşturmalı, birkaç yerde deposu olmalı. ABD’de firma almak için en uygun zaman. ABD’nin koronavirüs nedeniyle Çin’e bir bedel ödeteceğine inanılıyor. Bu ya bizim için ya da birileri için fırsat yaratabilir. Virüs sonrası yaşanacak toparlanmada en iyi fırsat ABD olacak. Bu nedenle bizim ABD’nin Çin’e ne yaptırdığına, Çin’den ne aldığına, bizim neler yapabileceğimize, bunun için nasıl bir teşvik verilebileceğine bakarak bir strateji geliştirmemiz gerekiyor.”

YETERLİ PAYI ALAMIYORUZ

2010’da 16,1 milyar dolar olan ikili ticaretin geçen yıl 19,1 milyar dolara ulaştığını aktaran TİM Başkanı İsmail Gülle, “Son 10 yılda ABD’ye ihracatımızdaki artışın yanında, dış ticaret açığımızda yaşanan düşüşün de etkisiyle ikili ticarette artış oranı yüzde 18,4 oldu. Türkiye olarak öncelikle ABD’nin ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

100 MİLYAR $ HEDEFİNE ADIM ADIM

  • TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ABD'ye tıbbi malzeme yardımında bulunarak önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini belirtti. Gülle, "ABD'ye maske yardımıyla yarattığımız bu havayı korumalıyız. Böylelikle ABD ile ikili ticarette 100 milyar dolar hedefimizle ilgili olumlu adımlar atılacağına inanıyorum. ABD'nin ithalatından aldığımız payımızı yüzde 1'e çıkarmamız gerekiyor. Virüs sonrası 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi ihracatçılarımızın gayretiyle 200 milyar dolara bile ulaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.

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