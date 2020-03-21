Web Tapu’ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?

Gayrimenkul sektörü canlılığını koruyor. Son açıklanan konut satışları sektörün hareketlendiğini gösterdi. Hareketin bir başka göstergesi de Web Tapu’ya gelen talepte gözlendi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün, 18 Mart'tan itibaren, müdürlüklere başvuruların 'Web-Tapu' sistemi üzerinden, işlem (randevu) taleplerinin ise 'Alo-181' çağrı merkezi aracılığıyla veya 'www.tkgm.gov.tr' adresinden yapılmasına kararı vermesinin ardından 'Web-Tapu’ hizmetine talep yağdı. Halihazırda en yakın randevular 1 Nisan’a verilir oldu.

EMLAKÇILAR EVDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Evrim Kırmızıtaş

Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, koranavirüsün, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına aldığını, birçok emlakçının evden çalıştığını söyledi. 'Web-Tapu' sistemine de ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken Taylan, “Verilen en yakın tarih 1 Nisan. Sektör canlılığını korumaya çalışıyor” dedi. Benzer açıklama Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş’tan da geldi. Her şeyin başı sağlık diyen Kırmızıtaş, “Böyle bir dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün attığı adım yerinde oldu. Benim de bekleyen birçok tapu devir işlemlerim vardı. Web-Tapu üzerinden randevularımızı oluşturuyoruz. En yakın tarih nisan ortası ve sonu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

VİDEOLU EV TURU

Hacı Ali Taylan

Gayrimenkul danışmanları ev gösterme işlemini de sanal ortama taşıdı. Daha önce portföylerinde bulunan gayrimenkullerin bazılarına ait video görüntüleri olduğuna işaret eden danışmanlar, gayrimenkul almak isteyen kişilere videolu ev turu yaptırdıklarını aktardı. Son açıklanan 100 milyar liralık tedbir paketi içinde yer alan 500 bin liraya kadar konutlarda peşinatın yüzde 20’den yüzde 10’a indirilmesi de anlaşılan o ki telefon trafiğini artırmış durumda. Hacı Ali Taylan, “Bu karar normal zamanda olsa hareketlilik çok daha yoğun olurdu” dedi. Evrim Kırmızıtaş ise kararın talebe hemen yansıdığını artan telefon trafiğinden gözlemlediklerini söyledi.

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YÜZDE 10 PEŞİNAT EVDE ARAŞTIRMAYI TETİKLEDİ

Mustafa Hakan Özelmacıklı

Yaklaşık 50 kişilik bir ekip olduklarını ve her gelir grubuna hizmet verdiklerini belirten Kırmızıtaş paketin açıklanmasının hemen ardından çalışma arkadaşlarımın telefonlarının çalmaya başladığını aktardı. Kırmızıtaş, “Ev almak isteyenler satın almak istedikleri semtlerde ev fiyatlarını ve kira rakamlarını sorar oldu. Telefon trafiğinin ciddi olarak arttığını söyleyebilirim. Fiziki olarak evler gezilemese de ev almak isteyenler bu dönemi evde internetten araştırma yaparak geçiriyor. Evden dışarıya çıkış olmasıyla birlikte kararın konut satışlarını çok hızlı bir şekilde artıracağını söylemek yanlış olmaz. Bunu hep birlikte göreceğiz” dedi. Yüzde 10 peşinatla ev alımının kolaylaştığını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı da Nisan ve Mayıs aylarında tapu hareketliliğinde sıçrama yaşanabileceğini vurguladı.

Dijital ortamda sistem nasıl işliyor

Vatandaşların tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebildikleri Web-tapu sisteminde yakın zaman da birçok önemli güncellemeler yapılmıştı. Son yapılan güncelleme ile Tapu Senedi sureti ve Taşınmaz Kayıt örnekleri de internet üzerinden alınabilir oldu. Tapu senedi ücreti 66,5 TL, taşınmaz kayıt örneği ücreti de 14 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar Web-tapu sistemine e-devlet şifresiyle girerek, buradan tapu işlemlerini başlatıp gerekli evrakları sisteme yükleyebiliyor. Sistem üzerinden alınan başvurular sonrasında sadece imza aşamasında tapu müdürlüklerine gidiliyor. Sistem üzerinden tapu maliki isterse emlak danışmanına tapuyu incelenmesi için yetki de verebiliyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bu yetki süreli verilebildiği gibi, tapu dairesine başvuru yapmak hakkı da tanımlanabiliyor. Tapu sahibi sistem üzerinden taşınmaz bilgilerini görebiliyor, işlem başvurusunu yapabiliyor ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebiliyor. Web tapu ile malikler vekalet bile vermiş olsalar taşınmazlarını kilitleyebiliyor, tüm bu işlemlerden SMS yolu ile bilgi sahibi de oluyor” şeklinde konuştu.