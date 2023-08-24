Yaklaşık 3 milyon yatırımcısıyla buluştu: Borsa İstanbul’daki gong bu kez Enerya Enerji A.Ş. için çaldı

14-15-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan talep toplama süreci sonunda yaklaşık 6 milyon hisse senedi yatırımcısının yarısına yakını Enerya Enerji A.Ş.’ye ortak oldu.

Anadolu'nun gururu Ahlatcı Holding iştiraki Enerya Enerji A.Ş. bugün Borsa İstanbul’da yapılan gong töreniyle 2.808.290 yatırımcısıyla buluşarak hisseleri işlem görmeye başladı. Törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ateş Ahlatcı, Yağmur Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı, Enerya Enerji A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ile bankacılık ve finans sektöründen davetliler katıldı.

Temiz enerji doğalgazı, 20 yıldır ülkemizdeki iş ve yaşam alanlarına, güvenle ulaştıran, ülkemizin geleceğine değer katan, Enerya Enerji A.Ş., İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e uzanan toplam 18 bin km’yi aşan şebeke ağı, yıllık 3.5 milyar m3 gaz hacmiyle, 10 bölgede, 1.8 milyon aboneye hizmet veriyor, doğal gazı yurdun ücra köşelerine kadar gururla ulaştırıyor. Enerya Enerji A.Ş.’nin 10 Bölge’de (Konya, Denizli, Antalya, Aydın, Kapadokya (Niğde-Nevşehir) Aksaray Erzincan, Karaman, Ereğli) 9 adet Doğal Gaz Dağıtım Lisansı bulunuyor.

"Enerji şirketlerinin büyümesi için sağlanan finansman Türkiye'nin büyümesi için sağlanan finansmandır"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun yaptığı konuşmada enerji sektörünü önemsediklerini belirten belirterek; "Enerji şirketleri son yıllarda gerçekleşen halkı arzlarda ön plana çıkmaktadır. Enerji şirketleri, sermaye piyasaları yoluyla sağladıkları finansmanla yatırımlarını gerçekleştirmekte, kapasitelerini artırmakta ve faaliyet alanlarını genişletmektedir. Enerji şirketlerine yapılan yatırım Türkiye'ye yapılan yatırımdır. Enerji şirketlerinin büyümesi için sağlanan finansman Türkiye'nin büyümesi için sağlanan finansmandır çünkü Türkiye'nin büyümesi için daha çok enerji yatırımına ihtiyaç vardır. Enerji yatırımına daha çok yapılacak olan yatırım, Türkiye'nin daha çok büyüme potansiyelinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin enerjisine yapılan yatırımların sermaye piyasaları aracılığıyla gerçekleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Şirketlere sermaye piyasaları aracılığıyla sağlayacakları finansman için her türlü desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde borsaya daha çok enerji şirketinin geleceğini, arz ve talep tarafında bu ilginin giderek artacağını düşünüyorum" dedi.

‘Şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak önceliğimiz olacaktır’

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise yaptığı konuşmada ülke nüfusunun %3,3’ü Enerya Enerji A.Ş. hissesine ortak olduğunun altını çizerek;