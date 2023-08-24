Yaklaşık 3 milyon yatırımcısıyla buluştu: Borsa İstanbul’daki gong bu kez Enerya Enerji A.Ş. için çaldı

Enerya Enerji A.Ş. için bugün Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi.
14-15-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan talep toplama süreci sonunda yaklaşık 6 milyon hisse senedi yatırımcısının yarısına yakını Enerya Enerji A.Ş.’ye ortak oldu.
Anadolu'nun gururu Ahlatcı Holding iştiraki Enerya Enerji A.Ş. bugün Borsa İstanbul’da yapılan gong töreniyle 2.808.290 yatırımcısıyla buluşarak hisseleri işlem görmeye başladı. Törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ateş Ahlatcı, Yağmur Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı, Enerya Enerji A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ile bankacılık ve finans sektöründen davetliler katıldı.
Temiz enerji doğalgazı, 20 yıldır ülkemizdeki iş ve yaşam alanlarına, güvenle ulaştıran, ülkemizin geleceğine değer katan, Enerya Enerji A.Ş., İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e uzanan toplam 18 bin km’yi aşan şebeke ağı, yıllık 3.5 milyar m3 gaz hacmiyle, 10 bölgede, 1.8 milyon aboneye hizmet veriyor, doğal gazı yurdun ücra köşelerine kadar gururla ulaştırıyor. Enerya Enerji A.Ş.’nin 10 Bölge’de (Konya, Denizli, Antalya, Aydın, Kapadokya (Niğde-Nevşehir) Aksaray Erzincan, Karaman, Ereğli) 9 adet Doğal Gaz Dağıtım Lisansı bulunuyor.
"Enerji şirketlerinin büyümesi için sağlanan finansman Türkiye'nin büyümesi için sağlanan finansmandır"
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun yaptığı konuşmada enerji sektörünü önemsediklerini belirten belirterek; "Enerji şirketleri son yıllarda gerçekleşen halkı arzlarda ön plana çıkmaktadır. Enerji şirketleri, sermaye piyasaları yoluyla sağladıkları finansmanla yatırımlarını gerçekleştirmekte, kapasitelerini artırmakta ve faaliyet alanlarını genişletmektedir. Enerji şirketlerine yapılan yatırım Türkiye'ye yapılan yatırımdır. Enerji şirketlerinin büyümesi için sağlanan finansman Türkiye'nin büyümesi için sağlanan finansmandır çünkü Türkiye'nin büyümesi için daha çok enerji yatırımına ihtiyaç vardır. Enerji yatırımına daha çok yapılacak olan yatırım, Türkiye'nin daha çok büyüme potansiyelinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin enerjisine yapılan yatırımların sermaye piyasaları aracılığıyla gerçekleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Şirketlere sermaye piyasaları aracılığıyla sağlayacakları finansman için her türlü desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde borsaya daha çok enerji şirketinin geleceğini, arz ve talep tarafında bu ilginin giderek artacağını düşünüyorum" dedi.
‘Şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak önceliğimiz olacaktır’
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise yaptığı konuşmada ülke nüfusunun %3,3’ü Enerya Enerji A.Ş. hissesine ortak olduğunun altını çizerek;
“Gerçekleştirdiğimiz bu halka arzdan elde edilen gelirle, şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak önceliğimiz olacaktır. Halka arz gelirinin önemli bir kısmı ile şirket bünyesine dahil edebileceğimiz enerji ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirket alımları için değerlendirmeyi planlıyoruz. 2023 yılına pek çok yeni projeyle başladık. Bunlardan en önemlisi geçen hafta grubumuza kazandırdığımız ADABANK’tır. Bankanın %70’i Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin yani AHGAZ’ın, %29’u Enerya Enerji A.Ş.’nin ve kalan %1’i ise Ahlatcı Holding A.Ş.’nindir. Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin olarak; halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL olup, 2.808.290 yatırımcımız Enerya Enerji’nin paydaşı olmuştur. Bu rakam Borsa İstanbul’daki yaklaşık 6 milyon hisse senedi yatırımcısının yarısına yakınıdır. Yani borsada alım satım yapan yatırımcının yarısı Enerya Enerji hissesi almıştır. Diğer taraftan ülkemiz nüfusunun 85 milyon olduğu düşünüldüğünde, ülke nüfusunun %3,3’ü Enerya Enerji hissesi almıştır. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür eder, bu önemli güne tanıklık yapmak üzere burada bulunan tüm misafirlerimize ve canlı yayın aracılığı ile ekranları başında bulunan tüm halkımıza en içten saygılarımı sunuyor halka arzımızın vatanımıza milletimize ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle diliyorum.’ dedi.