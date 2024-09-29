Yalıtıma düşük faizli kredi geliyor: 20 milyar dolar uçuyor

Türkiye'de yapı stokunun yüzde 90'ında yalıtım sistemi bulunmuyor. Yalıtımsız yapılardan kaynaklı enerji kaybının yıllık faturası ise 20 milyar doları buluyor. Mayıs ayında kamu binalarında yüzde 30 tasarruf hedefi belirleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 20 milyar dolarlık enerji kaybı faturasının önüne geçmek için bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, mesken amaçlı kullanılan binaların yanı sıra kamu binalarında da yalıtım yaygınlaştırılacak.





ISI İZOLASYONLU YAPI SAYISI ARTACAK

Bu noktada teşvik edici adımlar da atılacak. İlk etapta, yalıtım sistemi olan yapı sayısının artırılması için bankaların özel düşük faizli krediler verilmesi sağlanacak. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hem özel sektöre ait binalara hem de kamunun kullanımındaki yapı stokunda yeni önlemler alınacak. Kamuda tasarruf kalem sayısının artırılması için iklimlendirme çalışmalarına da ağırlık verilecek. Bu çerçevede, ısı tasarrufunun kamuda ilk adımı yalıtım sistemlerinin güçlendirilmesiyle atılacak.





ÖZEL SEKTÖRDEN DESTEK GELDİ

Yalıtım için düşük faizli kredi uygulamasına özel sektör de destek veriyor. Isı izolasyon alanında faaliyet gösteren TİPOR’un Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Mert Tiritoğlu, enerji verimliliği konusunda atılacak adımları desteklediklerini söyledi. Tiritoğlu, ülke genelinde enerji kaybının çok büyük rakamlara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin yıllık 80 milyar dolara ulaşan enerji ithalatının 30 milyar dolarının binalarda tüketildiğini söyledi.





BİNALARIN %90’I YALITIMSIZ

Türkiye'de binaların yüzde 10'unun yalıtımlı olduğunu ifade eden Tiritoğlu, “Yalıtımsız binalar, ciddi enerji kayıplarının yanı sıra çevreye daha fazla sera gazı salımına da yol açıyor" ifadesini kullandı.





ENERJI ITHALATI DÜŞECEK

Türkiye’nin yılın ilk 7 ayındaki enerji ithalatının 2023’e göre yüzde 26 azalışla 41 milyar dolara düştüğünü dile getiren İbrahim Mert Tiritoğlu, enerji ithalatının 2024'te 77,3 milyar dolar, 2025'te ise 76,3 milyar dolar olmasının tahmin edildiği bilgisini verdi. Tiritoğlu, "Ülkemizde enerjinin yaklaşık üçte biri binalarda tüketiliyor. Net ithalatçısı olduğumuz enerjinin önemli bir kısmını da binalarda kışın ısınmak, yazın da serinlemek için tüketiyoruz, ancak bina stokunun yüzde 90'ı enerji verimliliği ile ilgili yasal düzenleme kapsamının dışında kalıyor. Ciddi enerji kayıpları yaşanıyor, çevreye daha fazla sera gazı salınıyor. Tüm kaynaklarımızı tasarruflu ve en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor" dedi.



