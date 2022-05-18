Ekonomi Yapılışı anbean kaydedildi Bir mühendislik harikası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapılışı anbean kaydedildi: Bir mühendislik harikası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 14 Mayıs'ta hizmete açılan, Türkiye’nin 58’inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın terminal binaları ve çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesinin yapım aşamalarının her anı, kayda alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlandırılmış görüntüleri "Bir mühendislik harikası Rize Artvin Havalimanı" notuyla paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
Yapılışı anbean kaydedildi: Bir mühendislik harikası
Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 14 Mayıs'ta hizmete açılan, Türkiye’nin 58’inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın terminal binaları ve çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesinin yapım aşamalarının her anı, kayda alındı.

5 YILDA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlandırılmış görüntüleri "Bir mühendislik harikası Rize Artvin Havalimanı" notuyla paylaştı.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Projede 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 5 yılda tamamlanarak 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

YAPIM AŞAMASI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Türkiye’nin 58’inci havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binaları ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen ve gövdesi aydınlatılan kulenin yapım aşamaları ise anbean kaydedildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlandırılan görüntüleri, "Bir mühendislik harikası Rize-Artvin Havalimanı" notu ile sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açıldı

Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi
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3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı yapılan çalışmalar ile test uçuşları için hazır hale getirildi.
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Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi.
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Açılışı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek havalimanı için ilk test uçuşu bugün Ankara'dan kalkan DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapıldı.
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Söz konusu uçak yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki piste iniş için alçalırken, ardından tekrar havalandı.
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Havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilen kalibrasyon uçuşunun gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde de yapılması bekleniyor.
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Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi
Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.


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