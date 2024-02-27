‘Yarısı Bizden’ 105 milyarlık bütçeye ulaştı

Bu yıl toplamda 350 bin konutun dönüştürüleceği kampanyaya yaklaşık 1.3 milyon başvuru gelmişti. Şu an içinse yeni başvuru alınmıyor. Geçen yılki başvuru sürecinde 14 bin binada 70 bin bağımsız bölüm için yüzde 100 anlaşma sağlandı. Her bağımsız birim için 1 milyon 500 bin liralık kredi ve hibe verilecek. Böylece, ilk etapta hak sahipleri için toplamda 105 milyar liralık kaynak sağlanmış olacak.

70 BİN HANE TAMAM

İstanbul’da kentsel dönüşüme destek uygulamalarından ‘Yarısı Bizden’ kampanyası geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. 70 bin bağımsız birim için anlaşma sağlanırken bütçenin ilk etapta 105 milyar lira, orta vadede ise 500 milyar lirayı bulması bekleniyor. Dönüşümde öncelik başvuru sahiplerinin olacak. Zemin ve planın inşaata uygun olmaması durumunda isteyen İstanbul dışına çıkabilecek. Yüzde 100 anlaşmaların sağlandığı başvuru sahiplerinden sonra kademeli olarak herkese açılacak.

700 BİN TL HİBE

Süreci bakanlık ve ilçe belediyeleri birlikte yönetecek. Hibe ve krediler binanın inşaatının tamamlanma oranına göre yükleniciye teslim edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar da kredi, inşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilmesi kararlaştırılmıştı.

İstanbul’da 800 bin konut dönüştürüldü

İstanbul’da şu ana kadar 800 bin bağımsız birim dönüştürüldü. Şu an aktif olarak kentsel dönüşümde olan konut sayısının ise yaklaşık 171 bin olduğu öğrenildi. İstanbul genelinde resmi kayıtlara göre, 1 milyon 166 bin bina bulunuyor. Binaların 255 bini 1980 öncesinde, 533 bini 1990-2000, 376 bini de 2000-2019 yılları arasında inşa edildi. Kentsel dönüşümdeki kanunların hızla hayata geçirilmesi, şehirlerin güvenliği ve yapılaşma kalitesi açısından kritik bir rol oynuyor.







