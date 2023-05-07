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Ekonomi

Yarısı Bizden TIR’ı ilçe ilçe gezecek

Kentsel dönüşüm projesi ‘Yarısı Bizden’e başvuran vatandaşların bilgilendirilmesi için tanıtım TIR’ları 29 Mayıs’a kadar meydan meydan gezecek. İstanbul’un ilçelerini dolaşacak 2 TIR, işlek noktalara uğrayarak proje hakkında her türlü bilgiyi halka sunacak.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yarısı Bizden Tır'ı.

Yarısı Bizden Tır'ı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapımın yenilenmesi için hayata geçirilen, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuran vatandaşların bilgilendirilmesi için “Yarısı Bizden” tanıtım TIR’ının Üsküdar’dan yola çıkarıldığını duyurdu. Üsküdar'dan yola çıkan bu TIR diğer ilçelere uğrayacak.

6 UZMAN PERSONEL HİZMET VERİYOR

Kentsel dönüşüm projesi 'Yarısı Bizden'e başvuran vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda, tanıtım TIR'ları meydan meydan gezerek vatandaşa proje hakkında her türlü bilgi ve desteği sağlayacak. İstanbul'un ilçelerini dolaşacak 2 TIR, işlek noktalara uğrayarak adeta vatandaşın ayağına gidecek ve her türlü hizmeti verecek. Şu anda Üsküdar'da bulunan TIR, vatandaşlara hizmet veriyor. Aracın içinde 6 uzman personel bulunuyor. Projeyle ilgili vatandaşın merak ettiklerini, başvuru sürecini bu personeller büyük bir titizlikle sağlıyor.

29 MAYIS'A KADAR MEYDAN TURU

Proje destek TIR'ı şu anda bir tane ve bu da Üsküdar'da bulunuyor. Aracın ilerleyen günlerde, Üsküdar'dan Kadıköy'e hareket etmesi bekleniyor. Daha sonra ise Beyoğlu'na gitmek için ikinci bir TIR yola çıkacak. Bu TIR da ilerideki günlerde Avrupa Yakası'ndaki kalabalık ilçeleri dolacak. Bu ilçelerin Beşiktaş, Fatih, Güngören gibi yoğun lokasyonlar olması bekleniyor. Meydan meydan gezecek bu 2 TIR'ın İstanbul'un birçok ilçesine uğraması ve 29 Mayıs'a kadar turu tamamlaması hedefleniyor.



#İstanbul
#Kentsel Dönüşüm
#Yarısı Bizden
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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