Yaş ilerledikçe sadakat artıyor

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bireylerin ve reel sektörün kullanımına sunduğu finansal hizmet platformu Findeks bünyesinde gelinen nokta ve yeni dönemde hayata geçirilecek hizmetler, KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katıldığı toplantıda paylaşıldı. Findeks üye sayısında 3,1 milyon üyeye ulaştıklarını dile getiren Akdeniz, gerçek kişi üyelerinin yüzde 81'inin erkek, yüzde 19'unun da kadın olduğunu söyledi.

Kasım Akdeniz

BANKA BORCU ÖNEMSENİYOR

Akdeniz, bölgesel olarak bakıldığında üyelerin yüzde 45'inin İstanbul-Ankara ve İzmir'den geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması 1407 idi, bugün itibarıyla 1413, hafif bir yükselme var. Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, kullanıcıların bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor. 1-1.900 not ortalamasında 26 - 35 yaş aralığında kredi notu ortalaması 1.344 iken 36 - 65 yaş aralığında kredi notu ortalaması 1.448 olarak gerçekleşiyor. 18 - 25 yaş aralığında olan genç grubun kredi notu ortalamasının 1.250 ile ülke ortalamasının altında."

ÇEKLERDE SKOR DÖNEMİ

Türkiye'de yılda 21 milyonun üzerinde çekin keşide edildiğini aktaran Akdeniz, "Bir çek ortalama 5 defa el değiştiriyor. 21 milyon çekin 5 defa el değiştirmesi demek, ülkemizde 1 yılda 100 milyon ticari işin çekle ödenmesi anlamına geliyor. Güvenlik açısından keşidecinin bilgilerine ulaşmak gerekli. Önümüzdeki dönem bu sistemi daha da geliştiriyoruz, Karekodlu Çek Skoru'nu hizmete sunuyoruz. Bu skor, keşidecinin önümüzdeki 9 ay içinde 'Çeklerini Ödememe' ihtimalini gösterecek. 2019 yılı içinde, Karekodlu Çek Skoru'nu, Karekodlu Çek raporları üzerine koyuyor olacağız" bilgisini verdi.

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KARŞILIKSIZ ÇEK RAPOR EDİLECEK

Türkiye'de geçtiğimiz yıl ibraz edilen çeklerin hacminin 1 trilyon liraya yakın olduğunu aktaran Akdeniz, çek ile yapılan ödemelerin reel sektör açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Akdeniz, bu dönemde en fazla odaklandıkları alanın reel sektör olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Vadeli çek uygulamasının yarattığı en büyük risk, 'karşılıksız çek kabul etme riski.' Karşılıksız çek keşide edenlerin geçmiş çek ödeme performansları analiz edildiğinde yaklaşık yüzde 80'inin son 12 ayda en az 1 tane karşılıksız çeki olduğu görülüyor. Dolayısıyla çeki kabul etmeden önce keşidecinin Karekodlu Çek Raporu'nun incelenmesi karşılıksız çek alma riskini yüzde 80 azaltıyor. Çek sahteciliklerinin önlenmesine yardımcı oluyor."

E-TEMİNATA 21 BANKA ENTEGRE

KKB olarak finans sektöründeki risklerin ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik inovatif çalışmalara her geçen gün yenisini eklediklerini söyleyen Akdeniz, teminat mektuplarının, reel sektör için önemine dikkati çekti. Akdeniz, Türkiye'de her yıl 800 bin civarında teminat mektubu düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "'Elektronik Teminat Mektubu' projesini hayata geçirdik. Bugün itibarıyla dünyada bir benzeri olmayan bu sisteme, toplam teminat mektubu hacminin yüzde 90'dan fazlasını yaratan 21 banka entegrasyonunu gerçekleştirdi ve sistemi fiili olarak kullanarak Elektronik Teminat Mektubu vermeye başladı. Kalan bankaların da entegrasyon çalışmaları hızla devam ediyor."