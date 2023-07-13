YASED'den 7.1 milyar dolar yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) yeni Başkanı Engin Aksoy, üyelerinden Türkiye’ye 6 ay içerisinde 7,1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) geleceğini açıkladı. 31 ülkeden 274 üyesi ile Türkiye’de doğrudan uluslararası yatırımların yüzde 85'ni temsil eden YASED’in dün İstanbul’da düzenlenen basın buluşmasında konuşan Aksoy, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım pastasından daha fazla pay alması gerektiğini söyledi.

İLK 10 ÜLKEDEN BİRİ OLMALIYIZ

Aksoy, “Türkiye, bölgesel bir üretim, hizmet, yönetim ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ilk 10 ülke içinde olmalı. YASED olarak odağımız, her zaman olduğu gibi, daha güçlü bir Türkiye için yeni

dönemde de ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması hedefiyle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik oluşturulacak politikalara katkı sağlamak” dedi.

13,3 MİLYAR DOLAR POTANSİYELİMİZİ YANSITMIYOR

Türkiye’nin 2021’de 13,3 ve 2022 yılında da 13,3 milyar dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım çektiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

“Bu rakam, ülkemizin iddiasını ve potansiyelini yansıtmamakta. Küresel rekabetçiliğimizi daha fazla artırabilmek için öngörülebilirliği artırmamız, makroekonomik istikrarı sağlamamız ve yapısal reformları hayata geçirmemiz kritik önem taşıyor. Öngörülebilirliği güçlendiren bir diğer unsur da ulusal plan, program ve stratejilere bağlı kalınmasıdır. İş dünyası açısından bir çıpa vazifesi gören bu çalışmaların oluşturulması sürecinde iş dünyası ile yakın iş birliği her zaman çok önemli. Biz de başta Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) olmak üzere, kamunun özel sektör ile oluşturduğu tüm istişare platformlarına destek veriyoruz.”

KÜRESEL ÇAPTA DÜŞÜŞ VAR

Geçen hafta açıklanan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu’na dikkat çeken Engin Aksoy, 2022 yılı küresel UDY rakamının, küresel olumsuzlukları yansıtan ve beklenen bir şekilde yüzde 12 düzeyindeki bir düşüşle, 1,3 trilyon dolara gerilediğini dile getirdi. Aksoy, “Ülkemizin küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) akışlarından almayı hedeflediği pay 1,5 civarında. Bu hedef bizce de realist ve ülkemizin potansiyelini yansıtan bir hedef. Ancak ülkemizin performansına baktığımızda ise yüzde 0,7-1,0 bandında bir gerçekleşme sağlayabildiğimizi görüyoruz” diye konuştu.

Uzun vadeli yaklaşımlara ihtiyaç var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 3 Temmuz tarihinde açıkladığı kademeli sadeleştirme ve makro ihtiyati önlemleri de değerlendiren YASED Başkanı Engin Aksoy, “Ekonomi politikası; para, maliye, gelirler ve sektörel politikalar olarak bir bütün. Bunların hepsinin bir uyum içinde birbirlerini destekler nitelikte yürütülmesi gerekiyor. Biz, ekonomi politikasının sadece para politikasına indirgenmemesi ve bunun üzerinden tartışılmaması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Aksoy, Türkiye’nin daha yüksek katma değer üreten ve daha rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşması için uzun vadeli öngörülebilir bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.







