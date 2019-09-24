Yataş evlere Divanev ile girecek

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ve Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, markanın çalışmalarını paylaşmak üzere düzenlenen bir toplantıyla basınla bir araya geldi.

150 MİLYON TL YATIRIM

Nuri Öztaşkın

Markanın geniş lansmanı gelecek yıl Marttan itibaren başlayacak. Öztaşkın, Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir var olan Divan markasını Mart 2018’de satın aldıklarını söyledi. Divanev için ek bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını anlatan Öztaşkın, son üç yılda özellikle üretim tesislerine yaptıkları 150 milyon TL’nin üzerindeki yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öztaşkın, böylece üretim kapasitelerindeki artış ile Divanev ürünlerinin yüzde 90'ını Yataş Grup tesislerinde üreteceklerinin altını çizdi. Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, Divanev için 65 milyon TL bütçe ayırdıklarını aktardı. Yıldız, yıl sonuna kadar 20, 2020 yılında ise 100 satış noktasına ulaşmayı ve 2020 yılında Divanev ile 200 milyon TL ciro hedeflediklerini altını çizdi. Yıldız, 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Yıldız hedeflerinin ise Divanev’in 5 yıl içinde mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk 5 markası arasına girmek olduğunu söyledi.