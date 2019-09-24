Ekonomi Yataş evlere Divanev ile girecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yataş evlere Divanev ile girecek

Yataş Grup, geçen yıl Mart ayında bir satın almayla bünyesine kattığı yeni markası Divanev’in ilk mağazasını İstanbul Dudullu’da açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yataş Grup yeni markası Divanev'in lansmanına gelecek yıl başlıyor.
Yataş Grup yeni markası Divanev'in lansmanına gelecek yıl başlıyor.

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ve Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, markanın çalışmalarını paylaşmak üzere düzenlenen bir toplantıyla basınla bir araya geldi.

150 MİLYON TL YATIRIM

Nuri Öztaşkın

Markanın geniş lansmanı gelecek yıl Marttan itibaren başlayacak. Öztaşkın, Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir var olan Divan markasını Mart 2018’de satın aldıklarını söyledi. Divanev için ek bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını anlatan Öztaşkın, son üç yılda özellikle üretim tesislerine yaptıkları 150 milyon TL’nin üzerindeki yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öztaşkın, böylece üretim kapasitelerindeki artış ile Divanev ürünlerinin yüzde 90'ını Yataş Grup tesislerinde üreteceklerinin altını çizdi. Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, Divanev için 65 milyon TL bütçe ayırdıklarını aktardı. Yıldız, yıl sonuna kadar 20, 2020 yılında ise 100 satış noktasına ulaşmayı ve 2020 yılında Divanev ile 200 milyon TL ciro hedeflediklerini altını çizdi. Yıldız, 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Yıldız hedeflerinin ise Divanev’in 5 yıl içinde mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk 5 markası arasına girmek olduğunu söyledi.

Sıcak paranın merkezi
EKONOMİ
Sıcak paranın merkezi
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın azledilmesi için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.