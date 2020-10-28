​Yatırım dalgası geliyor

Bakan Albayrak, gelecek üç yıla ilişkin hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefleri de uluslararası yatırımcılara anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citi Bank tarafından video konferans yöntemiyle organize edilen uluslararası yatırımcı toplantısında konuştu. Büyük bir yatırımcı kitlesinin ilgi gösterdiği toplantıda Türkiye ekonomisini ve Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu fırsatları anlatan Bakan Albayrak, Türkiye’nin sermaye açısından dünyanın en liberal ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER BİZE GELİYOR

“Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya’dan bölgemize yönlendirmeye başladı” diyen Albayrak, Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var. Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor” dedi.

YENİ BİR YATIRIM DALGASI

Türkiye ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğuna vurgulayan Berat Albayrak, “Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi. Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi. Türkiye’nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

YABANCI YATIRIMCI DOSTUYUZ

Türkiye’nin hızlı ekonomik büyümesine dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “20 yılda 3 katına çıkan Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir Pazar. Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor.

SERMAYE KONTROLU İDDİALARI ASILSIZDIR

Albayrak, sermaye kontrolü iddialarına ilişkin olarak da, “Net bir biçimde açıklık getireyim, böyle bir şey yok” dedi. Türkiye’nin 2000’li yılların başından beri devam eden reformlarla iş dostu yaklaşım göstererek, özel sektör yatırımlarını kararlı şekilde desteklediğini vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin 82 ülkeyle doğrudan yabancı yatırım için özel olarak oluşturulan ikili yatırım koruma anlaşmaları var. Ayrıca 86 ülkeyle çifte vergilendirmeyi engelleme anlaşmaları bulunuyor. Yapılan reformlarla, 2002 yılında 38 gün olan iş yeri açma süresi 6, güne indi. Türkiye, yabancı yatırımcı üzerindeki kısıtlamalar konusunda OECD ortalamalarının ve özellikle Çin-Hindistan gibi rakiplerinin oldukça altında ve iyi durumda.”